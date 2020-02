Horóscopo de hoje: confira a previsão de hoje (03/02) para seu signo

ÁRIES

Encontro com amigos, colegas, parentes e pessoas queridas podem ser confortantes e lhes darão muita satisfação e contentamento. Converse com as pessoas e troque ideias com os mais íntimos: todos sairão ganhando. Na saúde, seja prudente com os excessos. Desafios na vida profissional poderão marcar o dia. Os astros recomendam ter cuidado com quem compartilha seus segredos. No amor, uma velha paixão pode se firmar, apesar do ciúme.

TOURO

Os astros apontam que este é o momento certo para reconquistar sua posição e seu prestígio. Mas atenção: não se atropele em suas atividades e faça uma coisa de cada vez. Não se intimide com as fofocas. Ótimo dia para rever as pessoas que ama. Nas finanças, pague as contas atrasadas se houver e entre em acordo com outros credores. Comece uma fase de reconquista e de colocar os pingos nos “is”. No amor adote o mesmo sistema e esclareça tudo.

GÊMEOS

Tenha um pouco mais de calma e de paciência até que tudo se esclareça e que a verdade venha à tona. Tenha em mente que tudo de bom que fez por merecer virá no momento certo e adequado, mesmo que esteja se sentindo injustiçada (o). Na vida profissional, reveja suas estratégias e emprenda com pés no chão. No campo da saúde, cuidado com torções musculares. No amor, há uma linda promessa no ar. A sexualidade deve explorada com criatividade e imaginação.

CÂNCER

Os interesses financeiros estão em primeiro lugar. Faça um balanço na situação, verifique o orçamento e não saia dele para não se complicar ainda mais. Pague as contas para depois assumir nova dívida ou compromisso dessa ordem. Pode ser até que você pense em iniciar uma nova atividade para garantir seus ganhos. Dedique-se aos seus entes queridos. Hoje está muito positivo para o amor.

LEÃO

Deixe que a família se aproxime mais de você. Todos eles esperam muito e vão lhe dar muito trabalho também. É hora de dar tudo de si e fazer os outros felizes. Receba pessoas na sua casa e lhes ofereça o melhor. Na saúde, atenção aos olhos. O amor está voltando e se acomodando de novo. Na vida profissional, momento de reflexões sobre decisões. Estará mais magnético (a) na proporção que o dia avança.

VIRGEM

Uma boa conversa com o (a) cônjuge ou parceiro (a) pode esclarecer muitas coisas e adicionar uma pitada de bem-estar na relação. Troque ideias e receba informações importantes. Os astros avisam ainda que podem surgir ganhos extras inesperados. Conexão com amigos que podem trazer-lhe boas recordações. Grande atração no amor. Uma nova paixão pode surgir. No trabalho, o dia permite desembaraços e resolução de mal-entendidos.

LIBRA

Nesta segunda pela manhã será preciso tomar decisões rápidas para aproveitar a boa maré e a sorte também. No período da tarde talvez esteja indisposto (a) e mais devagar que o de costume. Na vida familiar, alguns aborrecimentos breves. A saúde também demanda atenção e inspira cuidados. Nas finanças, surgirão oportunidades para ganhar dinheiro extra. No amor, a pessoa amada precisa muito de você nesse momento. Para os solteiros, boa sintonia com as paqueras.

ESCORPIÃO

Coloque a rotina de sua casa e da vida familiar em dia para poder relaxar depois. No trabalho, pode enfrentar dificuldades de cumprir o combinado. Nas finanças, segure um pouco sua grana e evite os excessos. Paz no lar. O período da tarde revela convivência amena com filhos ou crianças. Siga a intuição para realizar viagem ou mudança. Os astros recomendam que você não se afobe com nada e tenha paciência. Converse mais com a pessoa amada também.

SAGITÁRIO

Fique mais atenta em relação às declarações e promessas dos outros para você: nem sempre serão sinceros e verdadeiros. Não cometa enganos e nem sofra enganos dos outros. Concentre-se no que é sério e verdadeiro. No trabalho, pode haver dificuldades de cumprir prazos relacionados às tarefas. Nas finanças, pode pintar ajuda de um amigo com uma grana inesperada. Na saúde, atenção à boca. No amor, disposição amigável do outro.

CAPRICÓRNIO

Olhe para frente e não se lamente por nada do que aconteceu. Isso já ficou no passado. Recupere o tempo perdido e corrija os erros que cometeu. Diálogo difícil em casa. No campo das finanças, o céu sugere proteção e, de preferência, pague o que deve em primeiro lugar. No amor, escolha construir um futuro mais simples e confortante junto da pessoa amada. O dia oferece ainda oportunidade de fazer novos amigos e abertura para paqueras.

AQUÁRIO

O dia se apresenta com grandes surpresas e você pode ter preocupações com a casa, pagamento de impostos ou taxas públicas. No setor financeiro, se atente quanto às contas que deve honrar e se organize melhor para garantir sua tranquilidade. No campo profissional, um leque de oportunidades deve se abrir. Dedique-se à pessoa amada, aos amigos e a todos aqueles que lhe querem bem. No amor, soluções para conflitos estão a caminho.

PEIXES

Saiba esperar o momento certo e a hora certa para tomar decisões e para resolver os impasses e dificuldades financeiras. Hoje é o dia de equacionar as dificuldades. Os astros prometem prestígio profissional, sorte em jogos e loteria. Não duvide de sua capacidade e concentre seus esforços no trabalho. Saúde estável. Conte com a pessoa amada. Paqueras à vista e convites inusitados para encontros a dois.

Horóscopo (Via João Bidu)

