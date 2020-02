Horóscopo de hoje (22/02): confira a previsão para o seu signo

ÁRIES

Hoje é dia de folia, se divirta e aproveite a tarde para descansar. Não espere dos outros gratidão, você precisa apenas sentir que fez o que precisava fazer. A força da Lua não é muito positiva e coloca uma mulher para criar problemas por meio de fofocas. Mas os astros avisam que pode realizar seus planos, mesmo em clima desfavorável. Você vai acabar vencendo os contrários e triunfando. Na saúde, evite desgastes com problemas que são pequenos.

TOURO

Evite tumultos e aglomerações. Hoje não é você quem vai dar as cartas. Mas a liderança e sucesso se farão sentir no convívio com a família, os parentes de um modo geral, bem como junto a amigos. Verifique se tudo está correndo bem na sua casa em matéria de conforto. Faça gastos comedidos e cuidade com a perda de documnentos. Atenção a excessos na bebida. No amor, fortaleça os velhos laços.

GÊMEOS

Faça um balanço nas finanças e verifique o que é que dispõe neste momento para não sair do orçamento e levar uma vida equilibrada. Zele pelo seu crédito e pelo sua confiança. Bom dia para progredir e prosperar profissionalmente. Em casa, não se obrigue a resolver tudo e mantenha o respeito para ter o mesmo. O amor está em alta, apesar do ciúme. Sua simpatia promoverá a aproximação de pessoas distantes.

CÂNCER

No trabalho, aproxime-se de colegas que têm os mesmos objetivos que você e procure unir esforços. Embora o desejo de tentar algo diferente e arriscado possa crescer, é preciso pensar duas vezes para não ter prejuízo por conta de uma atitude impulsiva. Programa com os amigos tem tudo para ser divertido. Valorize o que você e a pessoa amada têm em comum. A turma pode dar uma ajuda se busca um novo amor.

LEÃO

O dia tem tudo para ser leve e descontraído. Saia, se divirta, não fique lamentando por questões fora de seu alcance. Muitas surpresas boas e visitas inesperadas que podem acabar enfeitando o seu dia. Ideias originais e criativas que tiver devem ser aproveitadas no trabalho. Associe-se a pessoas inteligentes e de boa vontade. Ambos podem ganhar um bom dinheiro. Na vida a dois, terá ajuda e colaboração de seu par.

VIRGEM

As divergências e discussões podem se transformar num diálogo produtivo e útil. Mude o tom da conversa e tire proveito da situação com inteligência. Festas, diversões e passeios serão mais gratificantes na parte da noite. As relações sentimentais também. O trabalho se concentrará em casa, procure adiantar o que precisa. Pode ocorrer retorno de amizades que até então estavam afastadas. Confie mais na espiritualidade.

LIBRA

Esta é a sua hora de servir, de ajudar, de colaborar e de dar algo mais de si. Mas haverá compensações. O mundo gira e as situações se transformam sempre. Temos que girar junto e fazer o bem para não ficarmos para trás. Esta é a ordem natural. No trabalho, garantia de sucesso e destaque por sua dedicação e empenho. Melhorias financeiras estão previstas. No amor, tendência a um distanciamento, respeite o tempo da sua cara-metade.

ESCORPIÃO

Divida responsabilidades e afazeres com a pessoa amada. Também é um bom dia para conversar com o par, com pessoas em quem confia ou que possui interesses em comum com você. É preciso esclarecer dúvidas resolver pendências ou mal-entendidos, assim, será postivo para todos. A criatividade está em alta, aproveite para explorar seus talentos no emprego. Cuidado com dinheiro emprestado se espera receber. No lar, o entrosamento será maior com seus familiares.

SAGITÁRIO

Sob as estrelas, neste sábado o coração sentirá uma saudade do passado. Desejo de voltar atrás e recomeçar tudo bem diferente, com outra postura e por outros caminhos. É sempre tempo de recuperar o tempo perdido ou mal usado. Converse sobre estas coisas com a pessoa amada ou o cônjuge. Atenção a distração ou descuido com os afazeres, evite se sobrecarregar com várias coisas. A circulação nas pernas exigirá atenção

CAPRICÓRNIO

O maior sufoco e dificuldades já estão passando. Você vai encontrar amigos e parceiros à altura dos seus sentimentos e das suas intenções. Deixe que tudo deslanche naturalmente e sem encanações. A situação financeira pode melhorar também. Amor muito bem-sucedido. Se está só, pode entrar em contato com ex. Em casa, procure manter a ordem e jogue fora o que não serve. Saúde regular.

AQUÁRIO

As estrelas avisam que há sinais de progresso. As coisas estão mudando para melhor, muito embora os resultados financeiros possam demorar um pouco ainda. As sementes e a sorte já foram lançadas. Agora é esperar com otimismo. Tenha discrição em seus comentários na vida social. No amor, tudo o que merecer será conseguido. Esteja receptivo(a) a novas experiências e não desista de quem ama. Momento para descansar e colocar a cabeça no lugar.

PEIXES

Os astros pedem que olhe para frente e espere. Você terá a oportunidade de sair do sufoco e dos apertos financeiros através de rendimentos extras ou de novas propostas de trabalho. O amor na sua vida está se transformando, evoluindo e vai chegar onde quer. Não se sinta mal ao tomar certas decisões importantes em família, às vezes é preciso tomar a frente em algumas situações, desde que faça isso com calma e pensando sempre em todos.

Horóscopo (Via João Bidu)

