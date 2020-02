Horóscopo de hoje (01/02): confira a previsão para o seu signo

ÁRIES

O primeiro dia de fevereiro exige ações concretas, foco, determinação para enfrentar problemas e responsabilidade. No trabalho, os astros indicam que vai haver abertura para crescimento: espere por oportunidades e não se envolva em competições desnecessárias. No amor, pode encontrar o crush em papos amigáveis e encontros agradáveis. Procure descansar um pouco da correria.

TOURO

Com a Lua ingressando em seu signo, o dia é ótimo para sair e curtir os prazeres da vida junto dos amigos. O astral favorece ainda cuidar da saúde e da beleza. Na paquera, conte com sua sensualidade em alta e com seu poder de atração, que está ainda maior. Se está com alguém, os astros prometem estabilização da relação. Nas finanças, tudo certo, mas tenha cautela para não gastar com bobagens. Na família, momento de colocar os “pingos nos is”, mas com tato.

GÊMEOS

Hoje os astros recomendam que você modere nas conversações e não se envolva em fofocas. Convites podem surgir para festas ou encontros entre amigos. Tenha cuidado para não perder algo (celular, carteira, chaves, etc.). Os astros prometem ainda produtividade profissional e abertura para rendimentos: os ganhos estão em alta. No amor, procure conversar com o seu par para resolver qualquer situação, mas não apele para o passado. Na paquera, pode pintar interesse em dois crushs diferentes.

CÂNCER

Nas finanças, é hora de se organizar melhor para permitir que a prosperidade chegue até você. Que tal poupar um pouco? Sua casa exigirá alguns cuidados. Na saúde, beba mais água e faça caminhadas. No lazer, aproveite o dia para sair de casa: vá ao cinema ou teatro. No trabalho, a cooperação deve ser o maior objetivo. Na paquera, permita que pessoas interessantes se aproximem. No amor, fale com o par sobre aquilo que incomoda, mas não seja dramática. Sexualidade em alta e muita diversão a dois.

LEÃO

Valorize quem está próximo a você e invista nas amizades que valem a pena. Não seja tão exigente nem faça tanto drama, e só assuma responsabilidades que estejam ao seu alcance. Nas finanças, pense melhor antes de gastar e controle as despesas. Na saúde, beba mais água e procure fazer caminhadas regulares. Também vale ter cuidado com a ansiedade excessiva. No amor, momento de maior intimidade e entrosamento; para os solteiros, os astros indicam que um amor do passado pode se aproximar.

VIRGEM

Seja mais flexível e procure concentrar esforços nos objetivos necessários. Não culpe terceiros por erros passados. Desafogue-se nas tarefas diárias, procure fazer uma coisa de cada vez. Bom momento para o diálogo amoroso, se tem a intenção de desenvolver algum projeto a dois, essa é a hora. Poupe-se em discussões de terceiros. Na saúde, evite alimentos muito gordurosos. Ótimo dia para curtir a família.

LIBRA

No campo familiar, reveja suas atitudes e reflita se não está exagerando em algumas exigências. Os astros indicam ainda que você evite postergar certas tarefas e alertam que é importante dar continuidade ao que já começou. Nas finanças, uma grana extra que pode entrar inesperadamente vai dar aquela força que você precisa, mas procure economizar. Na saúde, atenção aos rins. No amor, promessa de momentos muito agradáveis com quem ama.

ESCORPIÃO

Para hoje, os astros recomendam olhar para frente para não perder o fio da meada. No trabalho, isso significa que você deve levar avante seus objetivos mais sérios. Além disso, cuide da aparência pessoal, pois um descuido pode causar má impressão. Nas finanças, podem haver despesas com festas, diversões e família, por isso, segure um pouco a grana, já que pode precisar para uma emergência. Em casa, atenção a limpeza ou animais domésticos. No amor, invista em sua felicidade e esteja mais aberta ao diálogo, sem ressentimentos.

SAGITÁRIO

No trabalho, pequenas interferências podem fazer você duvidar da lealdade daqueles que estão ao seu lado. Por isso, cuidado com quem confidencia seus segredos. Neste sábado, seu charme e poder de sedução estão em alta. Você vai atrair as atenções em todos os lugares: reuniões sociais, no trabalho, no relacionamento pessoal e também no campo sentimental. Receba com alegria os elogios por isso.

CAPRICÓRNIO

Reserve um tempinho deste sabadão para relaxar. Fazer um programa cultural pode ser uma ótima pedida. Os astros indicam que em breve você deve fazer uma viagem longa ou manter comunicação com pessoa de longe. A saúde pede atenção aos ossos. Aproveite o dia para resgatar velhos laços profissionais, de amizade e de amor, mas não se perca no passado. Quem já tem um par, siga seu caminho feliz, ao lado da pessoa amada.

AQUÁRIO

Não se deixe levar pela vaidade e pelo orgulho: esses sentimentos puxam você para baixo, impedindo que alce o vôo e conquiste as alturas. Em vez disso, cultive bons pensamentos e tenha generosidade consigo e com os demais. O resultado será nada menos que felicidade. Use sua liberdade com bom senso e evite se sobrecarregar com tarefas inúteis ou questões que não podem ser resolvidas agora. Invista no amor.

PEIXES

Talvez tenha que enfrentar situações difíceis e de constrangimento com parentes e familiares, sobretudo os mais idosos. O melhor é encarar de vez a situação para superar esses problemas e resolver os mal-entendidos. O trabalho poderá ser cansativo, principalmente em casa, mas evite se entediar. Nas finanças, oportunidades devem surgir. Acompanhe sua saúde. No amor, tudo deve correr de acordo com o esperado.

Horóscopo (Via João Bidu)

