Horóscopo: confira a previsão de hoje (25/01) para seu signo

ÁRIES

Ótima fase para investir nos seus projetos para o futuro. Será mais fácil conseguir aliados para colocar suas ideias em prática e atingir os seus objetivos. Trabalhar e estudar em grupo será muito produtivo. Paixão por pessoa amiga pode surpreender seu coração e as afinidades serão incríveis. Muito companheirismo na vida a dois. Sair da rotina será excitante e pode turbinar a paixão.

TOURO

Mercúrio deixará você com a criatividade a mil. Terá ideias rápidas e inovadoras para tudo e isso pode ajudar muito no serviço. Se você deseja mudar de emprego, conquistar uma promoção ou dar uma guinada na carreira, é hora de tomar uma atitude firme e decidida. Na paquera, seu poder de sedução será intenso e pode balançar o coração de quem nem imagina. A dois, renda-se aos desejos e tenha ousadia no sexo.

GÊMEOS

O desejo de se aventurar será maior e você vai mostrar interesse por tudo que puder abrir a sua mente ou garantir novas experiências à sua vida. É uma ótima fase para aprender um novo idioma ou fazer cursos de aperfeiçoamento. Trabalhe em equipe e lidere os colegas. A paixão pode pegar você de jeito e render um novo romance. Quem já tem uma relação estável estará ainda mais apaixonado e sensual.

CÂNCER

O céu pede cautela com acidentes, especialmente no trabalho. Evite a pressa, sobretudo no trânsito ou ao usar equipamentos perigosos. Pode mudar de emprego ou assumir novos desafios no serviço. Há sinal de atração por colega e tudo indica que será algo muito forte. Para quem já achou a alma gêmea, resolva questões de rotina sem discutir. Muita sensualidade entre quatro paredes.

LEÃO

A troca de ideias com colegas pode render bons projetos e soluções supercriativas para o trabalho. Contagie os outros com seu entusiasmo e valorize a cooperação para cumprir as metas em comum. A paixão está no ar e há grande chance de um namoro evoluir rápido para compromisso sério. Se a sua relação amorosa já é estável, vai curtir momentos ainda mais românticos e apaixonados.

VIRGEM

Você vai esbanjar dinamismo, criatividade e inteligência no trabalho. Também pode ter pique para iniciar um novo negócio com parentes ou ainda para arranjar um serviço extra que possa fazer em casa nas horas vagas. Só tenha cuidado para não exagerar e prejudicar a saúde, ok? Paixão por colega ou conhecido pode ser arrebatadora e a família dará apoio. A união vai pegar fogo entre quatro paredes.

LIBRA

Vários astros vão acentuar a sua criatividade e você pode ter ideias incríveis tanto para melhorar o trabalho quanto para se divertir e aproveitar o sábado. Seu entusiasmo será contagiante e fará tudo parecer leve. A paquera vai rolar solta, inclusive nos lugares que nem imagina. Use e abuse do seu charme e puxe papo. No romance, fase descontraída e apaixonada. Fuja de discussões.

ESCORPIÃO

Você pode ter boas surpresas com a família neste sábado. Pode receber notícias de parentes queridos ou marcar encontros para colocar o papo em dia. Os astros também indicam boas chances de ganhar dinheiro com algo feito em casa: tome uma atitude. Quem está livre vai querer segurança e só dará chance na paquera a quem provar que merece. Você terá prazer em cuidar de quem ama, mas será melhor livrar-se do ciúme.

SAGITÁRIO

Bom dia para estreitar o contato com pessoas queridas, dar e buscar notícias a parentes e amigos. Dê o primeiro passo e mande uma mensagem ou telefone. Vale, inclusive, reunir algumas pessoas num programa divertido. Vai mostrar muita criatividade e iniciativa no trabalho. Charme e simpatia serão seus trunfos na paquera e no romance. Fase estimulante para a união. Invista na sedução!

CAPRICÓRNIO

Preocupação com dinheiro pode esquentar a sua cabeça hojw. Em vez de lamentar a falta de grana, que tal usar sua criatividade e sensibilidade para descobrir meios de faturar? Pense em algo que faça a diferença na vida das pessoas e venda! Paixão secreta será irresistível, mas pode trazer insegurança: converse! Clima excitante a dois. Faça suas vontades e realize suas fantasias.

AQUÁRIO

Você pode liderar os colegas num trabalho em equipe e saberá direitinho o que dizer para motivar as pessoas. Terá muita criatividade e pode dar ideias inovadoras no trabalho. Bom astral para dar o primeiro passo na realização de um grande objetivo: hora de agir! Uma amizade pode virar paixão e acelerar seu coração. Estimule o companheirismo na união e surpreenda na intimidade.

PEIXES

Marte deixa seu signo mais ambicioso e disposto a correr atrás do que quer. Defina uma meta e lute com toda sua determinação para chegar lá. Você terá muita inspiração e intuição para fazer as escolhas certas. Só não revele seus planos: não confie em ninguém. No amor, pode pintar uma paixão arrebatadora. Mantenha uma postura discreta e proteja seus segredos. Revele seu lado mais sedutor.

Horóscopo (Via João Bidu)

