Horóscopo: confira a previsão de hoje (24/01) para seu signo

ÁRIES

Você vai lutar com unhas e dentes pelo que quer. A carreira terá prioridade, especialmente se pintar uma boa oportunidade de conquistar uma promoção ou o reconhecimento que tanto deseja. Conte com o apoio dos amigos, menos quando o assunto for dinheiro. Boa popularidade nas paqueras. Conheça gente nova e mostre o que quer. O romance ganhará doses extras de companheirismo.

TOURO

Você vai sentir uma forte necessidade de se aperfeiçoar no que faz. Bom momento para mergulhar nos estudos e investir em coisas que possam melhorar o seu currículo. Mostre que tem ambição, que quer crescer e que pode assumir novos desafios no trabalho. Quem está livre vai caprichar no visual e investir na conquista de alguém especial. Na relação, lutem juntos pelos desejos e objetivos em comum.

GÊMEOS

Você vai mergulhar de cabeça em tudo que decidir fazer. Boa fase para mudar de emprego ou buscar mais estabilidade no trabalho. Fique atenta às oportunidades de aprender coisas novas e progredir na profissão. Mas não revele seus planos a qualquer um. Use e abuse do seu poder de sedução para conquistar quem deseja ou apimentar o convívio com seu bem. Siga seus instintos e invista na sensualidade.

CÂNCER

Atuar em equipe vai tornar o seu trabalho mais produtivo no início do dia. Ótimo astral, inclusive, para firmar uma sociedade. À tarde, pode ter algum aborrecimento com atrito com amigos, por isso, procure controlar suas reações. Sua sensualidade está no auge e vai atrair pessoas aonde for. Mas seu coração vai pedir algo sério e duradouro. Se você já achou seu par, fortaleça a união. Desejos ardentes.

LEÃO

Procure prestar mais atenção à sua saúde. Se sentir que algo não vai bem, procure logo um médico, não deixe para depois. O trabalho vai exigir ainda mais empenho nesta sexta. Some forças com os colegas para dar conta das tarefas. Sol e Lua se juntam a favor do seu coração. Ótimo astral para iniciar um namoro ou fortalecer a relação com seu bem. Viva o amor com toda intensidade.

VIRGEM

Os astros vão reforçar a sua criatividade e enviarão doses extras de sorte para o seu signo. Pode fazer conquistas importantes, sobretudo no período da manhã. À tarde, terá que mostrar muita disciplina e concentração para dar conta das tarefas no serviço. Se depender dos astros, seu charme será irresistível e vai arrasar muitos corações. Será mais fácil demonstrar seu carinho e seus desejos na união.

LIBRA

Assuntos de casa e família terão prioridade para você no início do dia, ainda mais se ocorrer algum imprevisto no lar. Mais tarde, o astral vai fluir melhor e tudo parecerá mais fácil. Conte com a sorte, mas faça a sua parte também. O amor atravessa uma ótima fase, seja para quem quer já tem alguém ou para quem procura um novo namoro. Capriche na sedução e surpreenda seu bem.

ESCORPIÃO

Hoje você não terá “papas na língua” e se tiver que dizer algo a alguém, fará isso sem piedade. Procure ter um pouco mais de paciência ao lidar com os parentes, sobretudo se você trabalha com alguém da família. Pode retomar um antigo projeto. Um ex-amor pode reaparecer e balançar seu coração. Avalie se vale mesmo a pena dar outra chance. Na relação, abra seu coração com quem ama e curta a privacidade.

SAGITÁRIO

Você pode ter mais facilidade para guardar dinheiro nesta fase. Definir um objetivo para isso pode ser um ótimo estímulo: economize para realizar um sonho. Fique longe de fofocas e intrigas no trabalho. Mas defenda suas ideias e explore a sua criatividade. Papos e encontros descontraídos podem facilitar uma conquista. Uma boa conversa também será bem-vinda no romance: abra seu coração.

CAPRICÓRNIO

Com espírito batalhador e com muita perseverança, você nunca desiste de seus objetivos e isso será ainda mais evidente hoje pela manhã. Mais tarde, os astros vão estimular as finanças e você terá boas oportunidades de ganhar dinheiro. Só não confie demais na sorte: fuja de riscos. A paquera será animada, mas você será exigente com quem está de olho em você. Valorize a estabilidade da união, mas não aja com possessividade.

AQUÁRIO

Você pode sentir mais cansaço no início do dia. Procure reagir ao desânimo e encarar os desafios para terminar logo que precisa ser feito. Deixe as preocupações pessoais longe do trabalho e use seus talentos para brilhar no que faz. Seu jeito antenado e jovial vai fazer sucesso nas paqueras. Pode pintar uma atração secreta ou proibida. Vai choróurtir o romance sem amarras. Afaste a insegurança.

PEIXES

Conte com o apoio dos amigos para cumprir as tarefas ainda no período da manhã. À tarde, o cansaço será maior e você vai querer ficar mais no seu canto. Na vida pessoal, pode ter problemas com fofocas ou intrigas à tarde. Tente não deixar nada mal resolvido. Romance secreto promete fortes emoções. Na vida a dois, mostre que é cúmplice de verdade e não dê espaço para a insegurança.

Horóscopo (Via João Bidu)

