Horóscopo: confira a previsão de hoje (05/01) para seu signo

ÁRIES

Inicie a quarta-feira tomando as providências necessárias para resolver assuntos pendentes. Organize seu trabalho, sua vida pessoal e profissional. Os astros recomendam ainda que você não tome decisão precipitada e nem se envolva com gente que não conhece direito. Na vida profissional, pode receber convite de sociedade ou parceria de um amigo ou familiar. Promessa de sorte jogos e loteria siga sua intuição. No setor amoroso, seja realista, tenha pé no chão e objetividade.

TOURO

Os astros recomendam que evite desgastes com superiores na vida profissional e indicam um dia de altos e baixos no setor financeiro. Na família, dia especial para fazer acordos e para conversar com os mais velhos e mais experientes e ouvir o que têm a dizer. Talvez você possa tirar bom proveito dessa conversa ou informação. No amor, procure ponderar e evite discussões. O melhor é se recolher um pouco e contar com o carinho de pessoas próximas.

GÊMEOS

Dia de grandes exigências no trabalho, especialmente se deixou para trás responsabilidades e questões que precisam de solução urgente. Faça um esforço, foque em sua vida profissional e procure colocar tudo em dia hoje. Os astros anunciam ainda que contatos com autoridades serão produtivos e recomendam cuidado antes de assinar papéis ou contratos. Viagem curta pode ser anunciada. No amor, saiba ouvir com calma. Paixão e desejos no ar.

CÂNCER

Os astros anunciam realizações no trabalho e no campo financeiro. É hora de tomar providências e decisões que terão grande influência em seu futuro. Mas cuidado: busque somente as coisas justas para não sofrer prejuízo ou decepção. Na saúde, cuide com atenção especial de seus dentes. No amor, o dia traz grandes promessas e pode rolar um encontro feliz. Convite para uma festa pode acontecer. Procure relaxar ao final do dia.

LEÃO

Leão, hoje os astros prometem uma vida social intensa e com muitos convites para festas e passeios em grupo. Antes de se entregar à essa agitação, equilibre bem as coisas: tire um tempo para fazer um balanço de sua vida e, em primeiro lugar, procure ficar de bem com a pessoa amada, o marido ou a esposa. Também priorize sua relação com sócio (a), caso tenha um (a). Para os todos os setores de sua vida, aposte mais em si. Na paquera, os astros te proporcionarão mais poder de atração. No amor, evite ficar desenterrando questões do passado.

VIRGEM

Virgem, a quarta-feira pede sossego, acomodação e isolamento de sua parte. Aproveite para fazer uma faxina geral em sua casa e aposte em estudos e estratégias que possam melhorar seus conhecimentos. Esse isolamento vai refazer suas energias e suas forças e te preparar para dias muito mais felizes que virão a partir da próxima semana. No trabalho, dê prioridade aos projetos pequenos e seja prudente em suas decisões. No amor, os astros avisam que terá novidades em breve.

LIBRA

No trabalho, priorize a produtividade, mas não se esqueça do respeito pelo próximo. Alguém pode vir a você com a intenção de lhe pedir algo. Se isto acontecer, é possível que tenha condições de trocar favores e colaboração. “Uma mão lava a outra”, diz o velho ditado popular. Para agradar um familiar querido ou amigo, mande uma mensagem, telefone ou visite de surpresa. Bom astral na saúde. Os astros recomendam que você evite comentar assuntos de ordem pessoal com terceiros. Para o amor, promessa de boas-novas em breve.

ESCORPIÃO

Escorpião, nesta quarta-feira os astros prometem realizações no ambiente de trabalho com chances de reconhecimento. Além disso, você vai receber todo apoio e atenção que merece da família e de pessoas mais velhas, mas não dê valor às picuinhas. O conselho do céu para hoje é olhar para frente e confiar que as coisas estão se colocando nos devidos lugares. Promessa de festas e vida social agitada. Na saúde, hora de fazer um check-up. No amor, você pode ser muito feliz.

SAGITÁRIO

O Sol brilha em Aquário e, juntamente com outros astros, deixa sua personalidade e sua popularidade vibrantes. Você vai atrair a atenção dos amigos e também fazer novas amizades que devem estimular e alegrar o seu dia a dia. No trabalho, os astros favorecem para que você tenha ideias criativas e fantásticas. Promessa de sorte em jogos, aproveite para fazer uma fezinha. Na saúde, cuide do ciático. No amor, seja prudente e saiba que o diálogo é sempre a melhor alternativa. Promessa de intimidade intensa e de felicidade no lar.

CAPRICÓRNIO

Capricórnio, os astros alertam que os desafios e dificuldades serão grandes no dia de hoje, mas você vai contar com forte disposição para vencer. Basta querer e agir o quanto antes. É verdade que talvez você tenha que se esforçar e trabalhar dobrado, mas vai ser compensador. Nas finanças, o melhor é se segurar em relação aos gastos, pois o Carnaval está chegando e precisará poupar. Na saúde, atenção à coluna. No amor, espere viver grandes emoções. Para os solteiros, nada de expectativas, o tempo é de dialogar.

AQUÁRIO

A fase é ideal pra concretização seus ideais e planos e, portanto, favorável para adquirir então um objeto de valor ou algum bem importante que vem planejanto há tempos. Faça isso, mas lembre-se de não comprometer o orçamento No trabalho, os astros recomendam atenção para não se complicar em tarefas aparentemente simples e cumprir os prazos estabelecidos. No lar, o clima é de pequenas tensões. No amor, valorize cada coisa que está recebendo. Quem está só, pode começar romances com amigo (a).

PEIXES

Nesta quarta, o cansaço físico e mental pode acabar trazendo prejuízos para o seu organismo e, especialmente, comprometendo suas funções digestivas. Portanto, no trabalho, tenha paciência e não se irrite se os planos não sairem conforme seus desejos. Foque em programar uma viagem, uma pausa ou um descanso. Além disso, os astros recomendam que você converse mais com seus familiares. No amor, conte com seu par. Se está só, os astros vão facilitar o meio de campo e você terá poder para atrair pessoas interessantes.

Horóscopo (Via João Bidu)

