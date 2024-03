Hipátia de Alexandria é a protagonista do filme exibido no Cine Observatório

Crédito: Divulgação

Domingo, 17, o Cine Observatório realizará mais uma sessão do filme Alexandria, que está sendo exibido no mês de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento é realizado pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontece a partir das 17h. Após a exibição, haverá um bate-papo conduzido pelos organizadores, abordando curiosidades e fatos interessantes sobre a obra.

A atividade é gratuita e acontecerá no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP), localizado na Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse do filme - Alexandria, cidade onde os povos confluem, trazendo de todas as partes seus conhecimentos e depositando-os nas mãos dos filósofos que guardam a tão famosa biblioteca. É ali que encontramos Hipátia, estudando os céus, determinada a desvendar os segredos dos movimentos dos astros junto a seus discípulos. Mas o ano é 391 d.C., quando mudanças radicais na História estão prestes a acontecer. A Antiguidade está chegando ao fim, prestes a dar lugar à Idade Média, quando talvez não haja mais espaço para uma mulher filósofa. Duração: 127 minutos (2h e 7min). Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 14 anos.

Organizadores: Felipe Augusto Hencklain e Julia Mancilla Pivato, ambos da equipe do Observatório.

Sessões programadas - além da sessão do dia 17, o filme também será dia 24 de março.

