Funcionários da Udiaço entram no clima de Halloween

O 31 de outubro, dia de Halloween e que a cada ano ganha espaço no Brasil, caiu como "uma luva" para aproximadamente 20 funcionários da Udiaço, em São Carlos.

Os colaboradores marcaram esta quinta-feira com aspectos bem curiosos, excêntricos e porque não, sugestivos.

O "Happy Halloween" na empresa foi caracterizado por funcionários fantasiados de caveira, vampiras, diabinhas, além de uma decoração bem sugestiva, tornando o dia bem diferente e agradável.

A festa "do terror"

O Halloween tem origem no festival celta Samhain, que celebrava o fim do verão, o começo do novo ano celta e as colheitas. O Samhain era uma celebração pagã muito popular na Irlanda e no Reino Unido.

O Halloween moderno surgiu da mistura das tradições pagãs do Samhain com as tradições católicas do festival romano dos mortos. No século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos para 1º de novembro, a data do Samhain. Assim, a Véspera de Todos os Santos, ou Halloween, passou a ser comemorada em 31 de outubro.

O termo "Halloween" é uma abreviação de "All Hallows' Eve", onde "Hallow" é um termo antigo para "santo" e "eve" é o mesmo que "véspera".

O Halloween foi levado para os Estados Unidos por imigrantes irlandeses em 1840. Com o tempo, o Halloween se tornou sinônimo de festas à fantasia, decorações assustadoras, pedir doces de porta em porta e filmes de terror.

