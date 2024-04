João Rock abre inscrições para seu tradicional Concurso de Bandas

Ao final do período de inscrições, os participantes passarão pela votação popular, que acontece entre os dias 29 de abril e 12 de maio, também através do site oficial. As 20 bandas mais votadas pelo público serão avaliadas por um júri técnico e, no dia 14 de maio, as semifinalistas serão anunciadas, com apresentação já marcada para o dia 24, onde duas bandas serão escolhidas - pela comissão julgadora do João Rock - para a grande final. O local será divulgado em breve.

O resultado está previsto para o dia 25 de maio. Os participantes serão avaliados por um novo júri, que levará em conta originalidade, criatividade, desenvoltura e técnica.

“Desde 2009, buscamos promover o fortalecimento da cena do rock nacional e abrir espaço para grupos independentes com a identidade do João Rock. O Concurso de Bandas visa ser como uma vitrine para esses artistas, garantindo um importante espaço em um dos palcos do festival, onde podem apresentar seus trabalhos diante de um grande público”, comenta Marcelo Rocci, um dos organizadores do JR.

Em 2023, entre mais de 960 inscritos, a banda Lane de Vila Velha/ES foi a vencedora do Concurso.

Palco João Rock

A banda vencedora se apresenta no Palco João Rock, mesmo espaço que receberá os encontros de Emicida/Pitty, Marcelo D2/Djonga/Um Punhado de Bamba, além das atrações: Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto – CBJR e Detonautas.

FESTIVAL JOÃO ROCK 2024

Data: 8 de junho

Local: Parque Permanente de Exposições/ Ribeirão Preto

Ingressos: Através do site e nas lojas Ophicina do Shopping Iguatemi, Novo Shopping, Shopping Santa Úrsula e RibeirãoShopping.

Line - Up:

Palco João Rock: Encontros com Emicida e Pitty; Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba. Além de apresentações de Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto – CBJR e Detonautas.

Palco Brasil: Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.

Palco Aquarela: Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis.

Palco Fortalecendo a Cena: Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh.

A partir desta segunda-feira, dia 15 de abril, está aberta a temporada de busca por novos talentos da música nacional com mais uma edição do Concurso de Bandas do João Rock. As inscrições vão até o dia 28 de abril e para garantir a participação no projeto, os grupos – com todos os integrantes maiores de 18 anos – deverão acessar o site www܂joaorock܂com܂br e enviar um vídeo de música autoral, exclusivamente em português.