Flash Back Solidário irá agitar São Carlos

O salão social do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (Icib), no centro de São Carlos será o palco, no próximo domingo, 3, do 1º Flash Back Solidário, evento que terá início às 18h e tem como finalidade arrecadar alimentos não perecíveis que serão doados para famílias carentes de vários bairros da cidade.

O Flash Back Solidário terá uma super estrutura de som e luz e contará com a participação dos DJs Ivan Belucci e JBS, ambos de São Paulo, além de Alex Tello e Ander Z, de São Carlos.

De acordo com os organizadores, neste dia todos os participantes irão voltar no tempo com um repertório musical selecionado, com melodias dos anos 70, 80 e 90 que irão fazer a população dançar sem parar.

O evento terá a entrada gratuita com o pedido apenas de um quilo de alimento não perecível, como arroz, feijão, óleo ou leite.

“Convide um amigo e participe desse evento solidário. Venha dançar e se divertir ao balanço do bom e velho flash back”, disse Alex Tello. “Empresas e pessoas físicas podem fazer a sua doação somente de alimento pelo WhatsApp 16 99314-0954. Não queremos doação em dinheiro”, frisou o organizador.

