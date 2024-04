Filme mostra última batalha de Napoleão como imperador da França

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme Waterloo no dia 13 de abril, sábado, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado à Rua Nove de Julho, 1227.

A entrada é gratuita. Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão.

WATERLOO

Itália, 1970, Drama, 127 minutos

Direção: Sergey Bondarchuk

Elenco: Rod Steiger, Christopher Plummer, Orson Welles

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos (contém: Violência, Diálogos Adultos)

Áudio em inglês, com legendas em português

Sinopse: Napoleão retorna do exílio para a alegria de seus compatriotas franceses e reúne um exército para conquistar a Europa. Wellington lidera as forças aliadas para combater os franceses, com os exércitos finalmente se encontrando em Waterloo, na Bélgica.

Leia Também