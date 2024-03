Filme de época será exibido no Cineclube CDCC deste sábado

SIGA O SCA NO

O Cineclube CDCC exibe o filme A Favorita neste sábado, 02 de março, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

A entrada é gratuita. Não é necessário pegar ingressos com antecedência.

A FAVORITA

The Favourite, EUA, 2018, Drama, 119 minutos

Direção: Yorgos Lanthimos

Elenco: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 Anos

Contém: Conteúdo sexual, Nudez, Linguagem imprópria

Áudio em inglês, com legendas em português

Sinopse: Na Inglaterra do século 18, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough, exerce sua influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da rainha Ana. Seu posto privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada de Abigail, nova criada que logo se torna a queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes essa oportunidade única.

RESENHA: clique aqui para ler o texto que a equipe do Cineclube CDCC preparou sobre o filme.

Sobre o Cineclube CDCC – É uma das atividades tradicionais oferecidas à comunidade pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). Iniciado em 1981, procura levar ao público filmes com relevância artística e cultural.

O que: Cineclube CDCC – exibição do filme “A Favorita”

Quando: Sábado, 2 de Março, às 20 horas

Onde: Prédio histórico do CDCC, Rua Nove de Julho, 1227

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também