Filme de Charles Chaplin com sátira ao nazismo é exibido no Cineclube CDCC

O Cineclube CDCC exibe o filme O Grande Ditador neste sábado, 9 de dezembro, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

A entrada é gratuita. Não é necessário fazer agendamento ou pegar ingressos com antecedência.

O GRANDE DITADOR

The Great Dictator, EUA, 1940, Comédia,125 Minutos

Direção: Charles Chaplin

Elenco: Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE

Áudio em inglês com legendas em português

Sinopse: Um barbeiro judeu passa anos em um hospital do exército se recuperando de suas feridas após ter servido na guerra, sem saber do crescimento de poder do ditador fascista Adenóide Hynkel e suas políticas antissemitas. Quando o barbeiro retorna ao seu bairro tranquilo, ele fica atordoado com as mudanças brutais e, de forma imprudente, se une a uma menina bonita e a seus vizinhos para se rebelar.

