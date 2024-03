Filme biográfico sobre Freud será exibido pelo Cineclube CDCC neste sábado

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme Freud, Além da Alma no dia 9 de março, sábado, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado à Rua Nove de Julho, 1227.

A entrada é gratuita. Não é necessário pegar ingressos com antecedência.

FREUD, ALÉM DA ALMA

Freud, EUA, 1962, Biografia / Drama, 140 minutos

Direção: John Huston

Elenco: Montgomery Clift, Susannah York, Larry Parks, Susan Kohner

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 Anos

Contém: Diálogos adultos

Áudio em inglês, com legendas em português

Sinopse: Freud, considerado o pai da psicanalise, desenvolve a noção de que a neurose decorre da repressão sexual. Ao tratar pacientes com diversos problemas, Freud tem algumas epifanias que acabam contribuindo para o nascimento da análise moderna.

Leia Também