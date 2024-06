Filarmônica da USP se apresenta Teatro Municipal de São Carlos

São Carlos recebe a estreia mundial da ópera "O Jovem Rei" (The Young King) - Crédito: André Estevão

O Teatro Municipal de São Carlos recebe no dia 26 de junho, às 20h, com entrada gratuita, a estreia mundial da ópera “O Jovem Rei” (The Young King), com libreto de Oscar Wilde (publicado em Londres, em 1891) e composição musical inédita do Prof. Dr. Lucas Eduardo da Silva Galon (trabalho finalizado em Ribeirão Preto, em 2024), professor recém-contratado pelo Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP/USP).

A récita, em forma de concerto, será interpretada pela “USP Filarmônica”, sob regência do próprio compositor.

Os ingressos antecipados para este concerto, que integra as comemorações dos 30 anos do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), estarão sendo distribuídos antecipadamente nos dias 24 e 25 de junho, na Assessoria de Comunicação do Instituto, entre as 08h00/11h30 e 14h00/17h30, e no próprio dia do concerto (26/06), entre as 18h30 e 19h55, junto à bilheteria do Teatro Municipal de São Carlos.

Os ingressos deverão ser apresentados na portaria do Teatro até às 20h. Excedido este horário, o ingresso perderá a validade e será cedido a quem se encontrar na fila de espera. (Rui Sintra - IFSC/USP)

