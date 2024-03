Filarmônica da USP se apresenta Teatro Municipal de São Carlos

Filarmônica da USP durante concerto: espetáculo gratuito para a população são-carlense - Crédito: André Estevão

Integrado nas comemorações dos 30 anos do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), o Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” recebe nesta quarta-feira, 27, às 20h, com entrada gratuita, o primeiro concerto inserido na série mensal para 2024, “Concertos USP”, com a participação da USP Filarmônica, subordinado ao tema “30 anos do IFSC com as ‘Quatro Estações’ de Vivaldi”.

Sob a regência do Maestro Prof. Dr. Rubens Russomanno Ricciardi (professor da FFCLRP-USP), estarão em destaque, neste concerto, os solistas:

Karen Stephanie (soprano, egressa da FFCLRP-USP);

Christian Ferreira (barítono, estudante da FFCLRP-USP);

Marcos Vinícius Miranda dos Santos (violino, professor da FFCLRP-USP);

Pedro Diniz (cravo, artista convidado);

André Luís Giovanini Michelleti (violoncelo, professor da FFCLRP-USP).

Faz parte do programa do concerto (sem intervalo), as seguintes melodias:

1) Francisco Manuel da Silva

Hino Nacional Brasileiro (1831)

2) Antonio Vivaldi

Domine Deus - ária (1715)

3) Gottfried Heinrich Stölzel

Bist du bei mir - ária (1718)

4) Antonio Vivaldi

As Quatro Estações (1725)

Primavera

Verão

Outono

Inverno

5) Henrique Alves de Mesquita

Os Beijos de Frade (1856)

A série mensal de “Concertos USP” é uma realização do Departamento de Música da FFCLRP-USP, em conjunto com o Grupo Coordenador de Cultura e Extensão Universitária da USP de São Carlos e do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP), numa estreita parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos.

Os ingressos poderão ser retirados na terça-feira, 26, das 8h às 11h30 ou das 14h às 17h30 na assessoria de comunicação do Instituto de Física de São Carlos (prédio administrativo do IFSC/USP - entrada no campus da USP São Carlos pela portaria localizada na rua Miguel Petroni). No dia do concerto, 27, a partir das 19h, na bilheteria do Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”.

Esta série compreenderá a realização de concertos em São Carlos nos meses de março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro. (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

