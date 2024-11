Compartilhar no facebook

A Estação Ferroviária de São Carlos (Estação Cultural), recebe neste domingo (10/11), o 2º Festival Rap na Estação, o evento acontece das 16h às 21h e conta com uma line-up de shows e batalhas de rimas com artistas locais. O evento é gratuito, com toda a estrutura, incluindo Praça de Alimentação.

O Rap na Estação é mais um evento cultural para todas as idades que acontece em um local de grandes shows, com o apoio da Prefeitura Municipal, promovendo lazer e diversão para toda comunidade.

