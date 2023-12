Festival "Projeto Madre Cabrini 40 anos Transformando Vidas" acontece nesta quinta

Nesta quinta-feira, dia 07 de dezembro, as 19h na quadra poliesportiva localizada na avenida Paulo VI S/N no Cruzeiro do Sul, acontece o evento em comemoração aos 40 anos de existência do projeto, que atualmente atende crianças provenientes de famílias de baixa renda nas comunidades do Cruzeiro do Sul, Gonzaga, Cidade Aracy e bairros adjacentes onde são oferecidas gratuitamente educação complementar, atividades lúdicas, assistência psicológica, médica e alimentar.

Durante a celebração, as crianças realizarão diversas apresentações culturais e teatrais.

Será também uma apresentação de homenagem ao grande idealizador do projeto, o Padre José Luiz, que dedicou a vida às comunidades da região.