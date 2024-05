Festival Interlagos Motos 2024 acontece em junho

O Autódromo de Interlagos, espaço consagrado para os eventos grandiosos em São Paulo, sediará a sexta edição do Festival Interlagos Motos entre 6 e 9 de junho. Para o evento – que combina exposição, entretenimento e experiência – são esperadas mais de 130 mil pessoas, que conhecerão os lançamentos das principais marcas e montadoras. O Festival Interlagos Motos se consagrou por realizar a maior experiência motor do mundo ao viabilizar aos visitantes a possibilidade de realizar milhares test rides, e assim, viver a experiência de pilotar em um dos autódromos mais famosos do mundo (no ano passado foram realizados mais de 8 mil tests).

O Festival também contará com diversas atrações esportivas, musicais e gastronômicas como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Motocross, a maior etapa da América Latina; a principal Etapa do Brasileiro de Flat Track, além da emoção única do freestyle com o mestre Fred Kyrillos. Adrenalina o tempo todo.

E, além disso, pensando no público de todas idades, haverá uma arena totalmente dedicada ao E-sport, com games de velocidade e uma pista de Skate com mais de mil metros quadrados. E, para os pequenos, uma arena

Kids totalmente dedicada a iniciá-los no mundo das duas rodas.

Atrações musicais



Somado a todas as atrações de motores, o Festival também contará com shows: na sexta-feira (7/06) se apresentam Veigh e Orochi e no sábado (8/06), o público poderá assistir a um super show com Fernando e Sorocaba e vivenciar uma das maiores experiências gastronômicas do Brasil no tradicional Isso é Churrasco.

Veigh

Em 2020, o cantor continuou sua colaboração com outros grandes nomes

do trap paulista. No ano seguinte, ele solidificou sua reputação com sucessos como "Foto do Corte", "Sigo as Estrelas" e "Tipo Akon". No entanto, foi após sua apresentação no Festival Cena, em 2022, que Veigh alcançou maior reconhecimento e expandiu sua base de fãs. Pouco tempo depois, ele entrou para o Radar Spotify, o que resultou em um documentário sobre sua carreira no YouTube. No mesmo ano, Veigh viajou até Londres para lançar uma faixa do projeto Spotify Singles Movimento, que já acumula mais de 13 milhões de streams.

Orochi

Nascido e criado em São Gonçalo (RJ), na região metropolitana do Rio de Janeiro, Flávio Cesar Costa de Castro, conhecido como Orochi, é um dos principais nomes do trap nacional, com mais de 8 milhões de seguidores. Orochi se destacou não apenas por suas músicas, mas também por sua carreira meteórica e estilo de vida luxuoso, compartilhado nas redes sociais. Com sua carreira já consolidada, Orochi se tornou uma referência no cenário do trap e da cultura hip-hop brasileira. Recentemente, ele abraçou um novo desafio: a criação da Mainstreet Records, uma gravadora que se tornou um expoente no rap nacional, produzindo diversos artistas do gênero, como MC Poze do Rodo, Chefin, Oruam, entre outros. Essa iniciativa solidifica ainda mais sua posição de destaque e influência dentro da cena musical brasileira.

Isto é Churrasco - Fernando e Sorocaba

A magia do Isso É Churrasco On Fire está na combinação única de música com um open churras premium. O público presente irá desfrutar de um espetáculo completo da dupla Fernando e Sorocaba enquanto saboreia cortes nobres, entradas e sobremesas irresistíveis.

Os ingressos estão disponíveis em quatro categorias:

STREET PASS - R$ 98,00

Garante o acesso ao maior evento de experiência motor do mundo!

Comprando o Street Pass, é possível viver toda a emoção das exposições,

competições e atrações imperdíveis do Festival.

‏



RIDE PASS - R$ 539,00

Para quem quer realizar o sonho de pilotar em Interlagos! O Ride Pass

oferece acesso liberado para viver a experiência única de pilotar três motos

da escolha do comprador na pista mais icônica do Brasil. Esse ingresso

garante ainda uma segunda-pele do evento.

SPORT VIP PASS - R$ 1295,00

Para quem gosta de adrenalina! Nesta opção, é possível pilotar três motos

superesportivas na maior pista do Brasil! Com o Sport Vip Pass, a emoção é

garantida com experiências e benefícios exclusivos. Esse ingresso garante

uma segunda-pele especial, além de acesso às áreas vips do evento.

SHOW PASS* - R$ 278,00

Esse ingresso dá acesso à pista premium dos shows que acontecem sexta e

sábado. No sábado, o ingresso também garante a experiência gastronômica

do Isso é Churrasco on fire com open food.

*Os shows são abertos ao público com qualquer um dos ingressos, o valor é

para quem quer acesso às pistas premium e ao open food no sábado.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do Festival Interlagos.

Para mais informações sobre o evento e ingressos, acesse

www.festivalinterlagos.com.br

