Festival de Cervejas Artesanais sobre rodas estaciona pela primeira vez em São Carlos

Bier Festival, o maior festival de cerveja artesanal sobre rodas do país faz parada no estacionamento do Passeio São Carlos - Crédito: Divulgação

Os moradores de São Carlos e região terão a oportunidade de apreciar uma variedade de rótulos de cervejas artesanais, com a parada do Festival Bier Brasil pela primeira vez na cidade. O evento será no estacionamento do Passeio São Carlos – Open Mall, entre os dia 7 e 9 de fevereiro, das 18h às 22h (sexta-feira) e das 11h às 22h (sábado e domingo). A entrada é gratuita.

O Bier Brasil é realizado há quatro anos em diferentes cidades do estado de São Paulo, considerado o maior festival sobre rodas, que traz somente beer trucks para a comercialização das cervejas. Se o food truck é um restaurante sobre rodas, o beer truck é um bar sobre rodas. Nesta edição são 15 deles apresentando aos visitantes mais de 100 estilos de cervejas artesanais do mercado brasileiro para degustar ou levar para casa. São rótulos produzidos com puro malte, o que resulta em melhor qualidade no produto final, sem processos industriais.

Já estão confirmados beer trucks das cervejarias: Mosteiro, Leuven, Copina, Berggren, Providencia, Beer Truck Os Barbas - Cervejaria Caipira, Campinas, Hausen, Madalena, Benedetto, Gonçalves, Schornstein, Ópera, Hebling e Burgman.

Seguindo o conceito sobre rodas, a gastronomia ficará por conta dos food trucks que acompanham o festival trazendo delícias para atender diferentes paladares. São burguers, espetos, porções, comida oriental, churros, também sucos, refrigerantes, água e muito mais.

Para as crianças, uma área kids especial com brinquedos infláveis para garantir a festa também para a garotada.

Programação para a diversão de crianças e adultos

As atrações musicais vão garantir a animação da festa com uma programação de shows ao longo dos três dias da Bier Brasil. O evento abre na sexta com a banda U2 Cronos. No sábado, Main Station e Viva Las Vegas. No domingo, a música começa a rolar às 13h com a Banda Folker's e o encerramento será pela banda Classical Queen.

O Bier Brasil é organizado pela WB Produções e nesta edição tem o apoio do Passeio São Carlos. “Nossa proposta é valorizar os cervejeiros locais com seus produtos diferenciados, além de proporcionar uma opção diferente e completa de diversão e lazer em família”, diz Tulio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções.

Serviço

Festival Bier Brasil - Campinas

Local: Passeio São Carlos – Open Mall

Endereço Av. Francisco Pereira Lopes, 1701 - Pq. Santa Mônica – São Carlos – SP

Dias e horários:

Dias 7, 8 e 9 de fevereiro

Dia 7 (sexta-feira) - das 18h às 22h

Dias 8 e 9 (sábado e domingo) - das 11h às 22h

Entrada gratuita

Realização: WB Produções & Promoções

Apoio: Passeio São Carlos – Open Mall

Atrações musicais

Dia 7 – sexta-feira

19h – U2 Cronos

Dia 8 – Sábado

14h - Main Station

19h - Viva Las Vegas

Dia 9 – Domingo

13h - Banda Folker's

18h - Classical Queen



Boas Histórias Comunicação

Kátia Marson - (19) 99141.8391

Leila Branco - (19) 98167.7441

