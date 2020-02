Festas populares agitam o domingo de Carnaval em São Carlos

No Olaio, festa monitorada e milhares de foliões no domingo de Carnaval - Crédito: Divulgação

Durante a tarde ou à noite. As festas populares carnavalescas agitaram o domingo em São Carlos. Em várias regiões da cidade, a concentração de foliões foi intensa e muita agitação marcou o dia.

Nos distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha, durante a tarde, a matinê que reuniu a família e a presença das crianças foi marcante

Na Praça Christiano Altenfelder (a praça XV) muita agitação no final da tarde. Durante a noite, a presença da banda Vinil 78.

No domingo à noite, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o terceiro dia no Carnafunk para colocar os jovens de toda a idade em movimentos de muita adrenalina e agitação. A festa no ginásio de esportes foi monitorada pela Guarda Municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também