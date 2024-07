Festança Junina na Paróquia São Nicolau acontece neste sábado

Prepare-se para uma noite inesquecível de música, dança e muita animação na Festança Junina da Paróquia São Nicolau, que acontece hoje, dia 6 de julho a partir das 18h.

Chame as comadres e os compadres porque a festa vai ser das boas. O tradicional Trupé fica por conta da dupla João Pedro e Zé Paulo. E tem mais: a Brenda vai animar a noite com muito charme e simpatia, e o encerramento fica por conta da banda Six A Live, que vai colocar todo mundo para dançar até o chão.

E a melhor parte? Você ainda tem a chance de voltar para casa com até R$ 30 mil no bolso. Basta adquirir sua cartela da sorte no valor de R$ 15,00. Com o dinheiro arrecadado, você estará ajudando a Paróquia São Nicolau a continuar realizando seu importante trabalho social.

Para garantir sua cartela da sorte e não perder essa festa imperdível, basta chamar no WhatsApp: 16 99214-2301

Serviço:

Evento: Festança Junina Paróquia São Nicolau

Data: 06 de julho de 2024

Horário: A partir das 20h

Local: Paróquia São Nicolau

