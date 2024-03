Festa do Milho Verde agitará Itirapina e toda a região

SIGA O SCA NO

O final de semana promete ser muito agitado em Itirapina e em toda a região, com a realização da tradicional Festa do Milho Verde, que chega a sua 50ª edição.

Meio século de muita dedicação dos organizadores que prometem pratos típicos apetitosos e muita festa, prevista para os dias 15, 16, e 17 de março, na rua 5, Centro da cidade, no Recanto Santo Antônio (Igreja Matriz).

Além dos comes e bebes, consta ainda show ao vivo com Gleidson Vila (dia 15, a partir das 20h30), Banda Chega & Toca e Josué Felipp Sertanejo (dia 16, respectivamente às 14h e 20h) e Paulo Henrique (dia 17, a partir das 11h30).

De acordo com os organizadores, a Festa do Milho Verde será das 19h30 às 23h, na sexta-feira, 15 e das 11h às 23h no sábado, 16 e domingo, 17.

