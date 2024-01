Festa do Milho da Paróquia São José promete agitar São Carlos

Festa do Milho - Crédito: divulgação

Um final de semana com muita descontração e lazer. Assim promete ser a Festa do Milho, que acontece em fevereiro e que está sendo preparada pela Paróquia de São José (localizada na rua Silvério Ignarra Sobrinho, 670, na Vila Monteiro).

Serão dois dias que promete bastante agitação e alimentação diferenciada, com comidas típicas, show ao vivo e muito mais. A festa tem ainda caráter solidário, pois o que for arrecadado, será revertido para as obras sociais da igreja.

De acordo com a programação, no dia 17 de fevereiro (sábado), a festa tem início às 19h e ocorre ainda show com música ao vivo. No dia 18, domingo, as atividades iniciam-se às 11h. Informações sobre o evento podem ser obtidos ainda pelo fone 3368-6044.

