Festa do Clima começa na próxima sexta-feira; confira a programação musical

Festa do Clima - Crédito: Divulgação

A 55ª edição da tradicional Festa do Clima, uma realização da Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Artes e Cultura da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, começa nesta sexta-feira (26/04) e segue até domingo (28/04).

Esse ano a Festa vai contar com dois palcos: o Palco 1 será montado na Praça do Mercado Municipal (Praça Maria Aparecida Resitano) e o Palco 2 no Ginásio Milton Olaio Filho com diversas apresentações musicais gratuitas com artistas locais.

Na sexta-feira (26/04), no palco do Mercado Municipal, o cantor sertanejo Rudy abre as apresentações, a partir das 19h, na sequência se apresentam Nicole Citron, a dupla João Carlos e Bruno e Alex Moraes e Cesar Santus.

No Ginásio Municipal Milton Olaio Filho, a partir das 20h, o DJ Lavezzo e a Turma do Samba comandam a festa.

Já no sábado (27/04), o Palco 1 receberá, a partir das 19h, a cantora Mayra Aveliz e encerrando o segundo dia de festa quem sobe ao palco é The Beatles One & Orquestra. No Palco 2, a partir das 20h, tem DJ Anselmo, Mary e Fernandinho e MC Caverinha.

No último dia da Festa do Clima, domingo (28/04), na Praça do Mercado Municipal, o público poderá curtir Thiago Branco, Pedro Vitor e Mariana e a Banda Doce Veneno.

Já no Ginásio Milton Olaio Filho o público poderá assistir os shows do DJ Yuri e Caio Mania e convidados.

Fernando de Carvalho, secretário municipal de Esportes e Cultura, alerta que no Ginásio Milton Olaio Filho os menores 14 anos somente poderão entrar acompanhados de um responsável maior de 18 anos.

“Também temos restrições quanto a entrada com bebidas. Não será permitida a entrada com coller térmico. Os ambulantes já estão cientes quanto a restrição da venda de bebidas em recipiente de vidros e latas de alumínio, sendo apenas permitido a comercialização em copos plásticos descartáveis. Também não será permitida a entrada com capacetes, armas, objetos pontiagudos, substâncias inflamáveis e substâncias ilícitas. Todas essas medidas são tomadas para garantir a segurança do público”, justifica o secretário.



Edson Ferraz fala da movimentação que a festa proporciona a cidade. “Além de proporcionarmos lazer à população, também aquecemos a economia e geramos trabalho e renda, agregando benefícios para diversos setores”, disse o vice-prefeito.

O presidente da Comissão de Eventos e secretário de Comunicação, Leandro Severo, falou da programação do evento. “Estamos prestigiando os artistas locais, grupos da cidade e como temos grandes músicos, vamos oferecer shows maravilhosos para a população, em ambientes seguros, para que as famílias são-carlenses e da região possam aproveitar a festa com tranquilidade”, garante Severo.

Confira a programação completa:

DIA 26/04 - SEXTA-FEIRA – PALCO 1 – PRAÇA DO MERCADO MUNICIPAL (a partir das 19h):

- Rudy

- Nicole Citron

- João Carlos e Bruno

- Alex Moraes e Cesar Santus

DIA 26/04 – SEXTA-FEIRA – PALCO 2 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

- DJ Lavezzo

- Turma do Samba

DIA 27/04 – SÁBADO - PALCO 1 – PRAÇA DO MERCADO MUNICIPAL (a partir das19h):

- Mayra Aveliz

- The Beatles One & Orquestra

DIA 27/04 – SÁBADO - PALCO 2 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

- DJ Anselmo

- Mary e Fernandinho

- MC Caverinha

DIA 28/04 – DOMINGO - PALCO 1 – PRAÇA DO MERCADO MUNICIPAL (a partir das19h):

- Thiago Branco

- Pedro Vitor e Mariana

- Doce Veneno

DIA 28/04 – DOMINGO – PALCO 2 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

- DJ Yuri

- Caio Mania e convidados.

