Festa de São Judas Tadeu terá quermesse, missas e bênçãos especiais

Celebrações acontecem entre 18 e 28 de outubro, com programação religiosa e gastronômica na Paróquia São Judas Tadeu, no Jardim Brasil

A Paróquia São Judas Tadeu, localizada no Jardim Brasil, em São Carlos, divulgou a programação oficial da tradicional Festa de São Judas Tadeu 2025, que contará com atividades religiosas, quermesses e eventos gastronômicos entre os dias 18 e 28 de outubro.

Abertura com show de prêmios

A festa começa no dia 18 de outubro (sábado), às 20h, com uma quermesse e show de prêmios eletrônico, prometendo reunir fiéis e famílias da região.

Tríduo em honra a São Judas Tadeu

O tríduo preparatório será realizado entre os dias 25 e 27 de outubro, com diferentes intenções em cada celebração:

  • 25 de outubro (sábado) Missa com bênção aos enfermos e oferta de leite, em comemoração ao Dia de Santo Antônio de Santana Galvão.

  • 26 de outubro (domingo)  Missas às 8h30 e 19h, com bênção aos trabalhadores e oferta de óleo.

  • 27 de outubro (segunda-feira) Missa às 19h30 com bênção às casas e entrega do Cofrinho de São Judas Tadeu.

 Dia de São Judas Tadeu — 28 de outubro

A terça-feira será marcada por uma programação intensa de missas e bênçãos especiais. As celebrações ocorrerão às 06h30, 08h30, 10h30, 15h, 17h e 19h30, todas com bênção da saúde e dos objetos religiosos.

Além disso:

  • 07h30 — Bênção do Bolo de São Judas Tadeu;

  • 19h30 — Missa com procissão do padroeiro;

  • 20h — Quermesse com show de prêmios e atrações musicais.

Durante todo o dia haverá venda de bolos, pastéis, churrasco, cachorro-quente, doces diversos e brincadeiras para crianças, reforçando o caráter comunitário da celebração.

Paróquia São Judas Tadeu
Rua Jesuíno de Arruda, 3135 – Jardim Brasil, São Carlos
(16) 3371-8487 |  (16) 9 9322-9972

