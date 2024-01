Exposição “Fazendas Históricas do Estado de São Paulo” será aberta nesta sexta-feira em São Carlos

Crédito: Essio Palone Júnior

Será aberta na próxima sexta-feira, 2, às 16h, no Shot Cultural (Avenida Dr. Carlos Botelho, 1367) a exposição fotográfica “Fazendas Históricas do Estado de São Paulo”, que apresenta fotografias em P&B, selecionadas de uma coleção de mais de 130 fazendas visitadas pelo fotógrafo são-carlense Essio Pallone Filho. A mostra é resultado de quase 30 anos de trabalho do profissional.

São fazendas dos séculos XVIII, XIX e XX que na época áurea do café contribuíram fortemente para que São Paulo se transformasse no estado mais importante da nação. Pallone Filho explica que para esta exposição foram selecionadas imagens de 25 fazendas, entre elas Aurora, Brejão, Bela Vista, Chile, Nova, Morro Azul, Monte Alto, Pinhal, Santa Maria do Monjolinho, Santa Gertrudes, Santo Antonio da Água Limpa, Santo Antonio dos Ipês, São Joaquim, São Lourenço e Usina Monte Alegre. No dia da abertura da exposição haverá visita guiada às 17h. “Daremos uma pequena amostra da estrutura arquitetônica e social das fazendas”, afirma o fotógrafo.

