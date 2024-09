Espetáculo musical "Promessas de Luz" na UFSCar revive antológico Show Opinião

Crédito: Divulgação

Estudantes do curso de licenciatura em Música da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apresentam, nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, o espetáculo musical "Promessas de Luz", elaborado a partir de um estudo do antológico Show Opinião, apresentado originalmente entre os anos de 1964 e 1965.

Muitas canções que integraram o Show Opinião foram escolhidas para integrar esta apresentação musical, buscando assim apontar para a atualidade das discussões e reflexões suscitadas por esse repertório - com canções de Carlos Lyra, Vinicius de Moraes, Zé Keti, Edu Lobo, Gianfrancesco Guarnieri, João do Vale, José Cândido e J. B. de Aquino. Além disso, foram acrescidas outras canções - de Noel Rosa e Ary Barroso, entre outros - que dialogam com os temas centrais do repertório do Show Opinião.

O espetáculo é resultante das disciplinas de Prática de Conjunto 1 e 2, e da atividade de extensão "Interpretações do Cancioneiro Popular", desenvolvidas conjuntamente pela professora Thais dos Guimarães Alvim Nunes e pelo professor Adelcio Camilo Machado, ambos do Departamento de Artes e Comunicação (DAC) da UFSCar. Os arranjos foram construídos coletivamente a partir de adaptações de gravações dessas canções, que serão executadas pelos estudantes que cursaram a disciplina ou participaram da atividade de extensão.

O espetáculo musical "Promessas de Luz" acontece às 19h, no Teatro de Bolso da UFSCar, localizado na área Sul do Campus São Carlos; é gratuito e aberto a todos os públicos.

