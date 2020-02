Equipes da Prefeitura e Polícia Militar fazem vistoria no Ginásio Milton Olaio Filho

Crédito: Divulgação

Na manhã dessa sexta-feira (21/02) os secretários de Segurança Pública, Samir Gardini, de Esporte e Cultura, Edson Ferraz, acompanhados do capitão Renato Gonzales e do sargento Rossi da Polícia Militar, do comandante da Guarda Municipal, Michel Yabuki e do diretor de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Penela, realizaram uma vistoria técnica no Ginásio Milton Olaio Filho, local onde será realizado o CARNA FUNK, evento especial de carnaval para a juventude que começa hoje às 20h e que segue até terça-feira, dia 25 de fevereiro.

Foram checadas as câmeras do Ginásio, três fixas e uma 360 graus conectada a Central de Monitoramento do GM, além da estrutura do palco, banheiros químicos, iluminação, posicionamento das viaturas da Guarda Municipal e ambulâncias no estacionamento interno do Milton Olaio. A Polícia Militar vai trabalhar com 4 viaturas na parte externa do Ginásio.

]A festa começa hoje com a apresentação do DJ Antony, Banda Quarta Essência, Aline Braga, Caio Mania e o DJ Tiago. No sábado (22/02) quem for ao CARNA FUNK poderá assistir as apresentações do DJ Ligero, da Banda Samba Topp, Mania da Gente, Aline Braga e do DJ BL Crazy; no domingo (23/02) sobem ao palco a DJ Thamiris, Aline Braga, Caio Mania, Samba Topp e o DJ Vinni; na segunda (24/02) quem comanda a festa é o Duo Ribeiro, Caio Mania, Aline Braga, Samba Topp, Mania da Gente e o DJ Luizinho. Na terça-feira (25/02), último dia do carnaval, a festa começa mais cedo no Milton Olaio Filho, às 19h, e termina mais cedo, às 23h. O som ficará por conta dos DJs Luizinho, Duo Ribeiro, Thamires, BL Crazy, Ligero, Tiago, Vinni e Antony.

