Em um universo de cores e sons, crianças poderão pintar poesia

O Sesc São Carlos traz uma atividade diferente, inusitada e gratuita para as crianças da cidade. Trata-se do “Pintando Poesia - série cores e sons”, com Ricardo Iazzetta e Cristiano Cunha.

São canções ao vivo, poesia, dança e desenhos que se misturam e se transformam criando universos imaginários em movimento. Uma performance multi-linguagem interativa para crianças de todas as idades.

O evento será na área de convivência externa, sábado, 15, a partir das 16h30.

A concepção e direção é de Ricardo Iazzetta; performance: Ricardo Iazzetta e Cristiano Cunha; arranjos e música ao vivo: Cristiano Cunha; canções: Ricardo Iazzetta; assistência de direção: Key Sawao e vídeo: André Menezes.

