Domingo tem atividades físicas em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, em parceria com a Fundação Educacional São Carlos (Fesc), realiza no próximo domingo, 10, em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, várias atividades físicas na avenida José Antônio Santilli, em frente a portaria do Parque Faber 5, na região da portaria do Campus II da USP.

As atividades terão início às 7h e devem terminar por volta das 10h com muito alongamento, caminhada, ginástica, orientação nutricional, aferição IMC, aferição PA, música, entre outras atrações e o mais importante, para toda a população.

O Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, 10 de março, foi a data escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para chamar a atenção da população sobre as graves consequências causadas pela falta de exercícios físicos e para incentivar práticas que elevam a qualidade de vida e previnem doenças.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, um terço da população mundial adulta é fisicamente inativo e o sedentarismo mata cerca de cinco milhões de pessoas anualmente. No Brasil, o sedentarismo atinge 70% da população e cerca de 300 mil pessoas morrem por ano devido a doenças associadas ao sedentarismo.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde é praticar 150 minutos de atividade física moderada por semana.

