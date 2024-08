Domingo Aéreo será realizado no dia 1º de setembro; 1º lote de ingressos será liberado nesta terça

Esquadrilha da fumaça - Crédito: divulgação

A Academia da Força Aérea confirma a realização de mais uma edição do tradicional Domingo Aéreo, em Pirassununga. No dia 1º de setembro, a partir das 9h, os portões se abrirão para um dia repleto de demonstrações aéreas, exposições e atividades para toda a família.

A programação contará com a participação da renomada Esquadrilha da Fumaça, além de outras aeronaves como o T-27M Tucano e o T-25 Universal.

Os ingressos para o evento serão disponibilizados a partir desta terça-feira (6), às 19h, através do site oficial: https://domingoaereoafa.com.br. É importante ressaltar que a entrada no evento estará condicionada à apresentação do ingresso e de um documento com foto.

