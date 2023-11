SIGA O SCA NO

Mais uma edição da feira da barganha será realizada no próximo domingo, 26 de novembro, no Bicão, em São Carlos. O evento, que acontecerá das 8h às 17h, contará com uma variedade de produtos, como roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, móveis, decoração e muito mais.

A feira da barganha é aberta ao público e conta com praça de alimentação

Serviço

Feira da Barganha

Data: 26 de novembro de 2023

Horário: das 8h às 17h

Local: Av. Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim - Bicão, São Carlos, SP

