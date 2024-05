Dia de Brincar será realizado neste sábado na FESC da Vila Nery

Dia de Brincas - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos realiza, no próximo sábado (25/05), a 6ª Edição do Dia Municipal do Brincar. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Educação e com o apoio de diversas secretarias e da Fundação Educacional de São Carlos (FESC).

As atividades acontecem no campus 1 da FESC, o “Campo do Ruy”, das 9h às 13h, com uma programação repleta de brincadeiras, atividades esportivas, culturais e muita alegria para toda a família.

Instituído pela Lei Municipal nº 18.098/2017, de autoria do atual presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, o Dia Municipal do Brincar sustenta o ato de brincar como um dos direitos de aprendizagem que deve estar presente em todas as idades e faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Município.

Neste ano, a festa tem a temática “Vem pra Roda: No ritmo do Brincar”. As atividades do Dia Municipal do Brincar terão início às 9h, com hasteamento da bandeira pelo Tiro de Guerra, com as apresentações da banda da APAE seguindo com as apresentações de Ballet – CeMEAR, fanfarra e grupo de dança Nave Sal da Terra, apresentação musical Salesianos, banda da EMEB Angelina Dagnone de Mello, banda Doces Flautistas e a apresentação musical Coração.

O Dia do Brincar terá também ações das secretarias municipais de Saúde (tendas de orientações sobre a dengue e prevenção e cuidados para evitar picadas de escorpiões), Trabalho, Emprego e Renda (vagas de trabalho, carteira de trabalho digital, seguro desemprego), Transporte e Trânsito, (mini cidade de trânsito), Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBISC) com contação de histórias, Fundo Social de Solidariedade, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE, com maquetes educativas, túnel educativo; ações interativas com Exposição Paradas das Flores, Instituto de Educação Atheneu (aferição de pressão arterial, medicação de glicemia, cálculo de IMC – Índice de Massa Corpórea), Grupo Escoteiro 251/SP, Corpo de Bombeiros, Grupo Escoteiro Araucária 470 SP, SEBRAE, SESC, SENAC, Instituto Mix São Carlos, clínica Pegapé podologia.

Durante todo o evento, haverá também oficinas de futebol de botão, jogos tradicionais, capucheta, brincadeira de roda, paraquedas cooperativo, xadrez gigante, slime, brincar livre, quebra cabeça, amarelinha e amarelinha africana, pintura facial, balagandã, bolha de sabão, jogos de tabuleiro, massa de modelar, pintura em família, slackline, boca do palhação. A criançada também poderá se divertir com brinquedos infláveis – como cama elástica, escorregador, futebol de sabão, e tobogã – e, assim como seus familiares. Haverá ainda, interações com a CIA TPK produções artísticas e Trupe no Clima do Riso e sala de amamentação (16) e estandes da Economia Solidária que comercializarão outros itens alimentícios e artesanato.

Vão estar disponíveis ainda seis rotas de ônibus gratuitas com acesso para as atividades do dia do Brincar. No Cidade Aracy, os ônibus partem da EMEB Prof. Afonso Fioca Vitali, o CAIC, e da EMEB Arthur Natalino Deriggi; no Residencial Eduardo Abdelnur, na EMEB Prof. Ulysses Ferreira Picollo; no Jardim Munique no CEMEI Professor Antonio Cotrim; no Jardim Tangará na EMEB Antonio Stela Moruzzi e no São Carlos 1, no CEMEI Homero Frei.

Todos os ônibus com saída às 8h30 e retorna às 12h.

