Deportivo Sanka promove festa dedicada às crianças

Meninada vão ter momentos de lazer e descontração - Crédito: Divulgação

Um dia com inúmeras atrações gratuitas em comemoração ao Dia das Crianças, com opções de lazer e diversão. A equipe de futsal Deportivo Sanka preparou uma festa para as crianças com até 13 anos, que irá realizada neste sábado, 19, das 13h às 17h, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Segundo os Leões, entre as atrações que serão oferecidas estão vários brinquedos infláveis, dentre eles piscina com bolinhas, escorregadores, tobogã, pula-pula, entre outros. As crianças poderão se divertir à vontade com pintura facial, além de aproveitarem as tradicionais e sempre esperadas, pipoca e algodão doce.

O evento solidário é uma iniciativa da diretoria do Deportivo Sanka, da torcida organizada Ira do Leão e apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos

