Decoração especial de Páscoa é inaugurada no Centro de São Carlos

Crédito: Fotos: Baldan Fotografia

A ação inédita da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), em parceria com a Induspar e o apoio da Prefeitura de São Carlos, encantou o público que presenciou a inauguração da “Vila de Páscoa”, na Praça do Mercado Municipal, na última sexta-feira, 15 de março.

As crianças se divertiram com a entrega de algodão-doce e pipoca, e as participações da Trupe Clima do Riso e do Coelho de Páscoa que distribuiu ovinhos de chocolate e tirou muitas fotos.

Marli Magalhães, professora infantil, ficou bastante encantada e surpresa com o que viu. “Enfeites maravilhosos e iluminados. Bastante interessante e digna de elogios, essa iniciativa da ACISC e da Induspar. Com certeza, as crianças ficarão maravilhadas com essa decoração que está a coisa mais linda”, afirmou.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, enfatiza que o objetivo da ação é movimentar o comércio e fomentar as vendas de Páscoa, além de proporcionar a oportunidade única das famílias de São Carlos e região vivenciarem a magia e a importância desta data, que ganha mais vida com cada elemento desta decoração e as luzes cativantes. “É um momento para que as famílias possam vir passear, brincar, tirar fotos e se alegrar muito. Estou bastante maravilhada com essa decoração”, afirmou.

Ivone ressaltou também que a decoração não teve nenhum custo para entidade ou para a Prefeitura de São Carlos. “Foi uma cessão da Induspar, que além de ornamentações natalinas, resolveu inovar e investir na decoração de outras datas comemorativas e a nossa Diretoria aceitou essa proposta e, com o apoio da Prefeitura, a Vila de Páscoa se tornou realidade na nossa cidade”, destacou.

Alexandre Rosa, gerente Administrativo e Financeiro da ACISC, lembra que a Vila de Páscoa ficará montada até o dia 31 de março. “O evento é propício à visitação de famílias. Todas as noites, até o final desse mês, crianças, jovens e adultos poderão seguir as pegadas e interagir com um coelho gigante. Também temos balões e um enfeite em formato de ovo de chocolate totalmente iluminados, que criam um ambiente cativante para todos”, afirmou.

A inauguração da Vila de Páscoa também contou com a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, Junior Zanquim, que representou o prefeito Airton Garcia; da empresária Mara Nicolau (da Induspar); de diversos Diretores da entidade, dentre eles, Zelão Domingues (Cygnus Seguros); Lídia Mendes Lima (Omo Lavanderia); Eduardo Agazarian (Via Armenia); Renato Martins (Eduardos Brinquedos); Danilo Loretto (Perfumaria Sumirê); Irene Faccin (Colégio Cecília Meireles); Walter José Barros Jr. (Casa São Jorge); Weverson Agostinho (Vital Mais Saúde);

