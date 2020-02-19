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Entretenimento

Confira a programação de carnaval nos clubes de São Carlos

19 Fev 2020 - 09h29
Confira a programação de carnaval nos clubes de São Carlos - Crédito: Divulgação/São Carlos Clube Crédito: Divulgação/São Carlos Clube

O São Carlos Agora divulga a programação do carnaval nos salões dos clubes de São Carlos. A agenda foi retirada das páginas dos clubes nas redes sociais. 

SÃO CARLOS CLUBE

 

SEXTA - 21 DE FEVEREIRO

JÚNIOR BARROS E BANDA

VERONICA LAVELI E BANDA

BLOCO FURACÃO

TEMPERO BRAZUCA

DJ RAMIN

FUNK NA BOATINHA

 

SÁBADO - 22 DE FEVEREIO

FLOR DE ABÓBORA

OS ORIGINAIS DO SAMBA

APITO DE MESTRE

TEMPERO BRAZUCA

DJ RAMON

FUNK NA BOATINHA

16H30 - MATINÊ COM SOTAQUINHO

 

DOMINGO - 23 DE FEVEREIRO

EMBALAÊ

CONCURSO DE BLOCOS

DOCE VENENO

BATIDA PERFEITA

CONVERSA DE BOTEQUIM

DJ RAMON

FUNK NA BOATINHA

16H30 - MATINÊ COM TIO ANTÔNIO

 

SEGUNDA-FEIRA - 24 DE FEVEREIRO

REGINA DIAS E BANDA

FLOR DE ABÓBORA

BRASILIANDO

ESCOLA DE SAMBA TUCURUVI

RAFAEL FOFIS

DJ RAMON

FUNK NA BOATINHA

 

SÃO CARLOS COUNTRY CLUB

 

SÁBADO - 22 DE FEVEREIRO

19h30 - SALÃO SOCIAL

TURMA DO SAMBA

DJ NETTO BUCK

 

DOMINGO - 23 DE FEVEREIRO

15H - GRAMADO E SALÃO

MATINÊ COM DJ NETTO BUCK

 

SEGUNDA-FEIRA - 24 DE FEVEREIRO

19H30 - SALÃO SOCIAL

TEMPERO BRAZUKA

DJ LIGEIRO

 

ÍTALO BRASILEIRO

 

SÁBADO - 22 DE FEVEREIRO E SEGUNDA-FEIRA - 24 DE FEVEREIRO

Das 23H ÀS 3H

BANDA VINIL 78

 

DOMINGO - 23 DE FEVEREIRO E TERÇA-FEIRA - 25 DE FEVEREIRO

Das 15h às 18h30

Matinê com a Banda Vinil 78 e Festival Kids com personagens de desenhos animados.

 

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