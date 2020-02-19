Confira a programação de carnaval nos clubes de São Carlos

O São Carlos Agora divulga a programação do carnaval nos salões dos clubes de São Carlos. A agenda foi retirada das páginas dos clubes nas redes sociais.
SÃO CARLOS CLUBE
SEXTA - 21 DE FEVEREIRO
JÚNIOR BARROS E BANDA
VERONICA LAVELI E BANDA
BLOCO FURACÃO
TEMPERO BRAZUCA
DJ RAMIN
FUNK NA BOATINHA
SÁBADO - 22 DE FEVEREIO
FLOR DE ABÓBORA
OS ORIGINAIS DO SAMBA
APITO DE MESTRE
TEMPERO BRAZUCA
DJ RAMON
FUNK NA BOATINHA
16H30 - MATINÊ COM SOTAQUINHO
DOMINGO - 23 DE FEVEREIRO
EMBALAÊ
CONCURSO DE BLOCOS
DOCE VENENO
BATIDA PERFEITA
CONVERSA DE BOTEQUIM
DJ RAMON
FUNK NA BOATINHA
16H30 - MATINÊ COM TIO ANTÔNIO
SEGUNDA-FEIRA - 24 DE FEVEREIRO
REGINA DIAS E BANDA
FLOR DE ABÓBORA
BRASILIANDO
ESCOLA DE SAMBA TUCURUVI
RAFAEL FOFIS
DJ RAMON
FUNK NA BOATINHA
SÃO CARLOS COUNTRY CLUB
SÁBADO - 22 DE FEVEREIRO
19h30 - SALÃO SOCIAL
TURMA DO SAMBA
DJ NETTO BUCK
DOMINGO - 23 DE FEVEREIRO
15H - GRAMADO E SALÃO
MATINÊ COM DJ NETTO BUCK
SEGUNDA-FEIRA - 24 DE FEVEREIRO
19H30 - SALÃO SOCIAL
TEMPERO BRAZUKA
DJ LIGEIRO
ÍTALO BRASILEIRO
SÁBADO - 22 DE FEVEREIRO E SEGUNDA-FEIRA - 24 DE FEVEREIRO
Das 23H ÀS 3H
BANDA VINIL 78
DOMINGO - 23 DE FEVEREIRO E TERÇA-FEIRA - 25 DE FEVEREIRO
Das 15h às 18h30
Matinê com a Banda Vinil 78 e Festival Kids com personagens de desenhos animados.