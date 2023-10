Confira a programação completa das comemorações dos 166 anos de São Carlos

No próximo dia 4 de novembro, a cidade completa 166 anos e, para marcar a data, a Prefeitura Municipal irá realizar, durante o mês de novembro, diversas atividades culturais e de lazer. Confira a programação completa:

PAÇO MUNICIPAL

4/11 – 8h – Cerimônia de celebração ao aniversário de 166 anos de São Carlos. Local: Paço Municipal – rua Episcopal, nº 1.575, centro.

PRAÇA DA CATEDRAL

4/11 - 16h30 – Catedral - Missa solene de São Carlos Borromeu

19h – Show de João Carlos e Bruno

5/11 – 19h – Show com a banda Doce Veneno

AVENIDA BRUNO RUGGIERO FILHO

4/11 – 19h - Show com Gabi Milino e DJ Jefferson Scratchy

22h - Elba Ramalho

5/11 – 16h - DJ Jefferson Scratch volta ao palco dos 166 anos

18h – Show com Lê Lopes

20h – Show com Leci Brandão e na sequência Rappin Hood

TEATRO MUNICIPAL

5/11 – 19h - apresentação da Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí. Distribuição de ingressos será feita 1h antes da apresentação na bilheteria do Teatro

TEATRO DE ARENA “JOSÉ SAFFIOTI FILHO”

12/11 – 18h - Apresentação das escolas de ballet de São Carlos

19/11 – 18h - Batalha de MC’s e apresentação de street dance

26/11 – Show com a Banda Vinil 78

PRAÇA DO MERCADO MUNICIPAL

11 e 12/11 – 13º São Carlos Matsuri

Sábado – 11/11 - 12h às 22h

12h – Abertura da praça de alimentação;

15h – Kendo (ASCK);

16h – Associação Agro-Cultural e Esportiva de Guatapará;

17h30 – Aikido;

18h15 – Todos Nós;

19h30 – Abertura oficial;

20h30 – Kaizen – Taiko Matsuri Dance – Bom Odori (ACENB);

Domingo – 12/11 - 12h às 20h

12h – Abertura da Praça de Alimentação;

14h – Cosplay;

15h15 – Kendo (ASCK);

16h15 – Bon Odori – Karaokê (ACENB);

17h15 – Luciene Sato;

18h15 – Matsuri Dance – Bon Odori (ACENB);

19h15 – Taiko Yukio Yamashita – Ribeirão Preto.



