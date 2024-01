Como jogar aviator: Aprenda aqui neste artigo

SIGA O SCA NO

E um jogo com partidas rápidas e simples, por esse motivo o aviator e um dos jogos mais cobiçados até os dias de hoje tendo otimas chances de ter bons lucros usando a estratégia certa.

Como jogar Aviator?

O aviator e um jogo bem simples de ser jogado, sendo que você só precisa por um valor na aposta e decidir quando parar, sendo que se o avião estourar antes de você finalizar a aposta antes o valor apostado será perdido, sendo um jogo bem diferente do famoso jogo do tigre onde você tem que completar os cilindros e as figuras.

Uma boa estratégia bastante usada pelos os jogadores e esperar que o avião explode 3 vezes antes de chegar a 2x e na quarta vez entra na aposta e tira seu valor apostado quando o avião chegar acima de 2x ate 5x, mais a estratégia muda de acordo com cada perfil de jogar tem uns mais conservador e outros mais agressivos nas suas apostas.

Aviator Vale a Pena ?

sim, vale a pena você fazer sua fé no jogo do avião, ou caso prefira você pode também se divertir na versão demo, disponíveis nas principais casas de apostas no Brasil.

Existem grandes motivos para o aviator ter se tornado um dos jogos mais famoso do Brasil, já que conta com partidas bastantes rápidas e regras ainda mais simples que a dos slots tradicionais conhecido no mercado os valores das apostas são bastante flexível tendo o modo manual e automática onde você escolhe se quer deixar que a aposta pare de forma manual ou automática .

Além de uma boa experiência você se emociona enquanto joga esse jogo de slots que tem uma media de 96,5% de RTP considerado o jogo com a media mais alta entre todos os jogos de slots do mercado de jogos onlines.

