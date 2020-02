Com muita agitação, marchinhas na praça XV e ‘pancadão’ no Olaio encerram Carnaval em São Carlos

Crédito: Divulgação

Oficialmente, terminou às 23h desta terça-feira, 25, o Carnaval 2020 em São Carlos, com dois eventos realizados gratuitamente para a população.

Durante a tarde, na praça Christiano Altenfelder, a praça da XV ocorreu muita festa para a família com marchinhas carnavalescas e das 20h às 23h no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, um som da pesada, com um pancadão no último dia do Carnafunk realizado na área externa do imóvel.

Confira algumas fotos:

