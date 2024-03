17ª Tratorada da Babilônia acontece neste fim de semana

Marquinho apoia a 17ª Tratorada da Babilônia: evento será realizado neste sábado e domingo. -

O Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Aparecida da Babilônia “Aparecidinha”, já está com os preparativos prontos para a realização da sua tradicional tratorada, no sábado (9) e no domingo (10) de março. O evento consta no calendário oficial do município, por meio de uma lei de autoria do vereador Marquinho Amaral. São esperados milhares de participantes do segmento e os devotos de Nossa Senhora de Aparecida.

A 2º Feira Agrícola acontecerá no sábado (9), com exposição de tratores, implementos agrícolas, peças e acessórios, tudo isso disponível para visita, a partir das 9h30, com música ao vivo, restaurante, food trucks e playground para as crianças.

No domingo (10), às 10h, acontecerá a concentração na frente do Santuário, onde haverá uma missa campal, seguida da procissão e bênção dos tratoristas e às 17h, a missa de encerramento.

O trajeto do maquinário dos tratoristas é feito exclusivamente por estradas rurais até o Santuário, e que é expressamente proibido o tráfego de crianças na via e bebidas alcoólicas no trajeto.

Mais informações pelo telefone: (16) 93618-1528.

