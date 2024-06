Cleber Fogaça faz show gratuito no Centro Cultural da USP

A apresentação faz parte de um giro viabilizado através do edital ProAC 15/2023, destinado a apoiar, financeiramente, projetos que tenham por objeto a circulação de espetáculos de música popular instrumental, entre outros estilos.

O show conta músicas instrumentais, sendo nove delas registradas em formato de quarteto, com espaço para muita virtuose e improvisação, além de uma viagem pelo jazz, música brasileira e regional. Autor de todas as composições, o araraquarense gravou uma canção como solista, em seu baixo elétrico de 6 cordas. "Dividem palco comigo Cleber Almeida (bateria), Fernando Corrêa (guitarra) e César Roversi (saxofone)", comenta Fogaça.

Currículo

Fogaça iniciou seus estudos nos anos 90. Desde então, atua como músico e professor no interior de São Paulo. Apreciador e pesquisador do jazz e da música brasileira lançou, em 2015, seu primeiro disco solo, Trilhando.

Em 2020, montou as séries de livros didáticos “Escalas na Prática Para Baixistas”, “Arpejos na Prática Para Baixistas” e “Arpejos na Prática Para Guitarristas” e, em 2021, a série “Acordes No Baixo de Seis Cordas”.

Estudou no curso de MPB/JAZZ do Conservatório de Tatuí, onde se formou em 2003. Foi sócio fundador da Escola Livre de Música Araraquara, atuando como professor e administrador entre 2002 e 2018.

Participou de oficinas e workshops ministrados por Frank Gambale, Gary Willis, Celso Pixinga, André Marques, Hermeto Pascoal, Itiberê Zwarg, entre outros. Dividiu palco com Carlos Malta, Arismar do Espírito Santo, Nailor Proveta, Oswaldinho do Acordeom, Daniel D’Alcântara, Itiberê Zwarg, Sizão Machado, Michel Leme, Cuca Teixeira, Bob Wyatt, Dirceu Leite, entre outros.

Foi integrante de vários grupos e se apresentou nos principais festivais de música instrumental do estado de São Paulo.

Atualmente é integrante do Trio Zabumbê (de música instrumental brasileira e jazz) e do Trio Teimoso, de choro instrumental, com o qual está em turnê de divulgação de um EP.

Também tem projetos com as cantoras Iara Ferreira, de MPB, e Iuna Tuane, de MPB e música francesa. Gravou nos álbuns das bandas Adrenalados (rock) e Ruído Fino (pop/funk) e também dos músicos Cleber Shimu e Jimmy Red Marshall (blues).

O giro pelo interior de São Paulo do baixista e compositor araraquarense Cleber Fogaça continua nesta quarta (5), no Centro Cultural da USP, em São Carlos/SP. Lá, ele apresenta o show que divulga seu mais novo álbum, “Convergência”, às 19h30, com ingressos gratuitos, porém limitados a cerca de 50 unidades.