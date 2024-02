Circuito da Galinha Pintadinha chega a shopping da região

Galinha pintadinha - Crédito: divulgação

O Circuito da Galinha Pintadinha é a nova atração do RibeirãoShopping. Garantia de diversão para os pequenos, o parque tematizado, que conta com brinquedos e diversas atividades para crianças de até 12 anos, está localizado na Praça de Eventos B, no Setor Terra Vermelha do empreendimento, até o dia 05 de abril.

Além da presença de uma Galinha Pintadinha inflável de 5 metros de altura, o circuito oferece piscina de bolinhas, diversos infláveis, obstáculos sensoriais radicais, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas.

O parque é indicado para crianças de até 12 anos e os menores de até 5 anos devem entrar acompanhados de um adulto responsável não pagante. O valor da atração é R$ 50,00 por 30 minutos e R$ 1,00 cada minuto extra. Quem comprar o ingresso pelo app Multi, de segunda a sexta-feira, ganha 15 minutos extras, totalizando 45 minutos de permanência por R$ 50,00.

Para mais informações acesse www.ribeiraoshopping.com.br, pelas redes sociais @ribeiraoshopping ou pelo app Multi. Cadastre a placa do seu carro no Acesso Multi para usar a entrada expressa sem cancela e pagar o estacionamento de forma automática com 20% de desconto (por tempo limitado). Para cadastrar o veículo pelo app Multi, basta clicar na aba Estacionamento e depois, em Acesso Multi, digitar a placa do carro e os dados do cartão de crédito.

Da assessoria

