Circuito Arena 2020 tem início dia 2 de fevereiro com especial "fhash brega" no Kartódromo

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e Cultura e do Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC), realiza no próximo dia 2 de fevereiro, a partir das 18h, no Parque do Kartódromo, o primeiro Circuito Arena 2020.

A programação desse ano começa com muito “fhash brega” ao som da Banda Vinil 78. O programa tem como objetivo oferecer boa música, gratuitamente, no final das tardes de domingo em espaços públicos do município, porém sempre com artistas da cidade.

Em 2019 se apresentaram no Circuito Arena,noTeatro “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, a Banda Quinta Avenida, Banda Vinil 78, a cantora Regina Dias (MPB), os cantores Maria Butcher e André de Souza (MPB), Banda Digito 3, Leme e Samba da Antiga, Blues Internacional com Netto Rockfeller, Rodrigo Zanc, Lanceloti Experience com participação especial do cantor Nasi da banda IRA e foi realizado o Tributo a Jair Rodrigues com participação de 7 cantores da cidade.

O Circuito Arena também proporcionou apresentações musicais, com cantores de São Carlos no Parque do Bicão e no Parque do Kartódromo.

