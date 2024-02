Cineclube CDCC realiza a primeira sessão do ano neste sábado (03)

SIGA O SCA NO

O Cineclube CDCC exibe o filme Orfeu Negro neste sábado, 3 de fevereiro, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

A entrada é gratuita. Não é necessário fazer agendamento nem pegar ingressos com antecedência.

ORFEU NEGRO

Orfeu Negro, Brasil, 1959, Romance, 107 minutos

Direção: Marcel Camus

Elenco: Breno Mello, Marpessa Dawn, Lourdes de Oliveira, Léa Garcia

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos

Contém: Cenas inadequadas

Áudio em português, sem legendas

Sinopse: A história romântica entre Eurídice e Orfeu. Os dois se conhecem durante o carnaval no Rio de Janeiro e se apaixonam. De acordo com a antiga lenda, o amor do casal é acompanhado de perto pela morte e a tragédia, porém Orfeu será capaz de tudo pelo seu amor.

RESENHA: clique aqui para ler o texto que a equipe do Cineclube CDCC preparou sobre o filme.

Sobre o Cineclube CDCC – É uma das atividades tradicionais oferecidas à comunidade pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). Iniciado em 1981, procura levar ao público filmes com relevância artística e cultural.

O que: Cineclube CDCC – exibição do filme “Orfeu Negro”

Quando: Sábado, 3 de Fevereiro, às 20 horas

Onde: Prédio histórico do CDCC, Rua Nove de Julho, 1227

