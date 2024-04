Cineclube CDCC exibe obra que inspirou o clássico "Indiana Jones e a Arca Perdida"

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme O Homem do Rio neste, sábado, 20, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado à Rua Nove de Julho, 1227.

A entrada é gratuita. Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão.

O HOMEM DO RIO

França, 1964, Comédia, 105 minutos

Direção: Philippe de Broca

Elenco: Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: A12 anos (contém: violência, tensão)

Áudio em francês, com legendas em português

Sinopse: Um grupo de ladrões planeja o roubo de uma relíquia amazônica do Museu do Homem, em Paris. O crime gera uma série de aventuras que envolvem drogas, morte e sequestro. Agnes, a filha de um homem assassinado, é sequestrada, drogada e enviada para o Rio de Janeiro em um avião. O seu namorado Adrien, um soldado, procura a amada, começando uma jornada que terá como cenários o Rio de Janeiro, Brasília e a Amazônia.

Leia Também