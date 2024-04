Cine Observatório tem última exibição do filme Sunshine – Alerta Solar

Crédito: Divulgação

“Os pais ensinam aos seus filhos que elas não devem olhar para o Sol. Mas assim que elas ouvem isso, são compelidas a olhar para ele”. Assim começava o roteiro original de Sunshine – Alerta Solar, o filme que terá sua última exibição neste domingo, no Cine Observatório. Um suspense permeado pela perigosa atração quase irresistível do ser humano por nossa estrela, o filme é estrelado por dois recentes vencedores do Oscar, Cillian Murphy e Michelle Yeoh. Após a exibição, haverá um bate-papo conduzido pelos organizadores da atividade, Felipe Augusto Hencklain, Kelly Naomi Matsui e Sophia Costa Silva, abordando curiosidades e fatos interessantes sobre o filme. A sessão ocorrerá no domingo, dia 21 de abril, às 17h30min.

Sinopse: Em 2057, por algum motivo, o Sol está diminuindo gradualmente a sua capacidade de gerar energia. Rapidamente a Terra se torna um lugar frio e desolado, prestes a morrer. Em um último esforço para salvá-la, a humanidade envia uma tripulação para o espaço com uma carga especial: uma bomba gigantesca que deve ser levada até a nossa estrela, para, talvez, ressuscitá-la. Mas os oito tripulantes da nave Icarus II acabam entendendo na prática o conselho milenar do lendário Dédalo ao seu filho, Ícaro: é perigoso demais voar muito perto do Sol.

Duração: 107 minutos (1h e 47min).

Classificação indicativa: NÃO RECOMENDADO PARA MENORES DE 14 ANOS.

