Cine Observatório divulga programação do mês

Crédito: Divulgação

Nos dias 2 e 9 de junho, será exibido o clássico “2001: Uma Odisseia no Espaço”. Já nos dias 16 e 23 de junho, a continuação, “2010: O Ano em que Faremos Contato”. As exibições terão início às 17h.

Sinopse dos dois filmes: Na Pré-História, os antepassados dos seres humanos não parecem ter um futuro muito promissor frente ao ambiente hostil que os cerca. Tudo muda com a chegada de um estranho monólito, que influencia os humanoides, os ensina a fabricar ferramentas e os lança em um rápido progresso, até a corrida espacial, quando outro estranho monólito é encontrado na Lua. A partir daí, acompanhamos uma missão espacial a Júpiter, a Discovery, conectada com a investigação dos monólitos. A missão, no entanto, acaba encontrando sérios problemas no caminho. Em 2010, uma segunda missão é enviada para descobrir o que deu errado com a missão Discovery.

Durações:

“2001: Uma Odisseia no Espaço”: 149min.

“2010: O Ano em que Faremos Contato”: 116min.

Classificação indicativa: Ambos os filmes são livres para todos os públicos.

