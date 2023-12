CDCC oferece programação especial de Natal para crianças e adultos

O Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP) oferece em dezembro uma programação especial de Natal para o público da cidade. No dia 12 de dezembro, a partir das 15 horas, acontece no espaço da Biblioteca a Contação de História de Natal Musicada, voltada principalmente para o público infantil. Um dia depois, 13 de dezembro, começando às 19 horas, acontece no auditório do CDCC o Recital de Natal com a Camerata de Cordas Octo+.

Ambas as atividades são gratuitas e não é necessário inscrição ou retirar ingresso com antecedência: basta o comparecimento ao local. O auditório comporta 100 pessoas, e a biblioteca 50 pessoas. Caso ultrapasse esse número de interessado, a participação ocorrerá por ordem de chegada.

Saiba mais sobre as atividades:

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA DE NATAL MUSICADA - o objetivo da contação de Natal é resgatar a importância da união e harmonia entre as pessoas, momento em que todos são conduzidos por uma grande busca: a verdadeira canção de Natal, que só aparece após um encontro intergeracional. A contação será feita por Rita de Kássia Cândido Carneiro, enquanto a parte musical ficará a cargo da professora de música Araceli Hackbarth, que, juntamente com alunos de violino e violoncelos e acompanhados por piano, farão a sonoplastia do conto. Com o decorrer da história, trarão elementos musicais, sons e canções que enriquecerão a experiência. Serão executadas músicas natalinas, como Noite Feliz, Jingle Bells e Deck the hall, além de outras peças musicais que traduzem a vivência natalina e estimulam a imaginação do público.



O que: Contação de História de Natal Musicada e Recital de Natal com a Camerata de Cordas Octo+

Quando: Terça, 12 de dezembro, às 15 horas e Quarta, 13 de dezembro, às 19 horas respectivamente

Onde: Biblioteca e Auditório do CDCC-USP, no prédio localizado à Rua Nove de Julho, 1227 - Centro - São Carlos - SP

