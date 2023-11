Carnavalesco de São Carlos é classificado para a final do concurso de fantasias

Crédito: Prefeitura Municipal

O carnavalesco e servidor público são-carlense Ângelo Missiato representou a cidade no último sábado (25/11), na Sociedade Recreativa de Ribeirão Preto, no Concurso-Desfile Nacional de Fantasias, sendo classificado para a grande final.

Ângelo Missiato levou para a passarela muito brilho e glamour com a fantasia de luxo “Triunfo e Glórias de Apolo" na categoria luxo masculino. O carnavalesco concorreu com representantes de 25 cidades de vários estados do Brasil e foi classificado para a grande final que vai acontecer em São Paulo no Automóvel Clube.

O bordado da fantasia levou um ano para ficar pronto junto com a montagem do resplendor que está dividido em várias estampas. Foram usadas 1.200 plumas de avestruz, 3.000 de pavões, 1.500 de faisões albinos indianos, além de muito strass e cristais swarovski.

Ângelo Missiato é lotado no Departamento de Artes e Cultura do município, é conhecido por movimentar o interior paulista com eventos há mais de trinta anos. O artista também se dedica à preservação das fantasias, mantendo um acervo de peças de luxo com as quais já se apresentou nos principais salões e sambódromos do país.

Em 2021, o carnavalesco são-carlense ficou em primeiro lugar com a fantasia “As chamas do Progresso” na primeira edição do Concurso-Desfile Nacional de Fantasias.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também